【烏克蘭】烏克蘭民眾藉科技自救　加密通訊程式下載量激增

▲ 應用商店情報公司Apptopia公布烏克蘭的應用程式排行榜，揭示烏克蘭人正使用各種通訊軟件、離線地圖等應用程式自救。（法新社資料圖片）

烏克蘭、俄羅斯戰火連連，兩國戰事亦燃燒至網絡世界。應用商店情報公司Apptopia，日前就公布了烏克蘭的應用程式排行榜，揭示烏克蘭人正使用各種通訊軟件、離線地圖等應用程式自救。

據《TechCrunch》報道，烏克蘭 iOS App Store 中排名前五的應用程式，分別是加密通訊程式Signal、Telegram、社交平台Twitter、即時對講機應用程式Zello、以及用藍牙向周圍的用戶發送訊息的Bridgefy。

至於Google Play商店排行榜方面，Signal、Bridgefy、Telegram、Zello、提供端對端加密的通訊程式Briar則為前五名。可見，烏克蘭正利用各種高安全性的通訊程式聯繫。

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據悉，自2月24日俄羅斯入侵至2月27日，Telegram的下載量為54,200次，比1月同期增長25%；Signal的新下載量為47,990次，較上月同期的39,780次，多出 20.6%；Zello的下載量由1月的12,540次，增至2月的24,990次，升幅高達99.3%；Bridgefy的新安裝量增幅最大，高達4,730.8%，從1月的591次下載量增至過去幾天的28,550次。

以往，Twitter在App Store上的總排名往往在90至130位徘徊。然而在俄羅斯入侵後，Twitter在烏克蘭的App Store排行榜上瞬間升上第4， Google Play上排名第28，排名有所提升。

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串流廣播Apps 獲取最新資訊

至於串流廣播程式Radios Ukraine和 Simple Radio 在 App Store 的排名亦有增幅，分別是第19和第21位。可見， 烏克蘭人透過串流廣播程式獲得最新資訊。

令人意外的是，在這兩個應用商店中，一些遊戲程式如Going Balls、Colouring Match，也位於排行榜內。外媒相信，是烏克蘭人躲在防空洞或逃難時，為娛樂孩子而下載的。

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責任編輯：吳嘉雯

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