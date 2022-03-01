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【第五波疫情】傳港府評估是否暫停公共交通 九巴母企偏軟港鐵見一年低位

股樓投資 14:43 2022/03/01

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本港將以「禁足」配合全民檢測，有本地媒體引述消息人士表示，港府正評估在封鎖期間是否要停止公共交通，或允許快速篩查試劑盒檢測呈陰性的居民可以離開家中。多隻本地交通股午後捱沽。至下午2時，經營九巴的載通(00062)報12.46元跌0.6%，該股今日曾見一個月低位12.4元。至於港鐵(00066)則報40.35元跌0.2%，該股今日曾見52周低位40.1元。

【滙豐控股5】一文看盡滙豐恒生績後 大行最新評級和目標價  詳情請看【下一頁

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報道指，預計本月中旬後開始大規模檢測，政府計劃將檢測期從原訂的15或21天壓縮到9天，港府正在考慮有關封鎖的多種選擇，包括是否應該在全市範圍內進行，還是根據行政區輪流進行。

【內房危機】融創傳向信達洽售京滬項目 集資數十億人幣  詳情請看【下一頁

市場憧憬消費者將增加進行網上購物代替外出，經營HKTV Mall的香港科技探索(01137)被炒上，至2時報8.99元大升8%。

同場加映  【青姐話】前方是絕路 希望在轉角

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撰文 : 李尚毅

港鐵公司（00066） 港股

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