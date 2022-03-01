【第五波疫情】傳港府評估是否暫停公共交通 九巴母企偏軟港鐵見一年低位

本港將以「禁足」配合全民檢測，有本地媒體引述消息人士表示，港府正評估在封鎖期間是否要停止公共交通，或允許快速篩查試劑盒檢測呈陰性的居民可以離開家中。多隻本地交通股午後捱沽。至下午2時，經營九巴的載通(00062)報12.46元跌0.6%，該股今日曾見一個月低位12.4元。至於港鐵(00066)則報40.35元跌0.2%，該股今日曾見52周低位40.1元。

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報道指，預計本月中旬後開始大規模檢測，政府計劃將檢測期從原訂的15或21天壓縮到9天，港府正在考慮有關封鎖的多種選擇，包括是否應該在全市範圍內進行，還是根據行政區輪流進行。

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市場憧憬消費者將增加進行網上購物代替外出，經營HKTV Mall的香港科技探索(01137)被炒上，至2時報8.99元大升8%。

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