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【烏克蘭戰爭】蜆殼石油Shell退出俄羅斯項目　料損失234億元

股市 13:48 2022/03/01

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【烏克蘭戰爭】蜆殼石油Shell退出俄羅斯項目　料損失234億元

俄羅斯入侵烏克蘭，多間企業加入抵制俄羅斯行列，蜆殼石油（Shell）退出俄羅斯項目，蜆殼預計，集團將於2021財年作出30億美元（約234億港元）撇賬撥備。

蜆殼表示，將退出其持股27.5%股權的俄羅斯Sakhalin 2天然氣項目，而項目的其中一半權益由俄羅斯天然氣國企Gazprom持有。此項目每年生產1150噸液化天然氣，並主要售予中國和日本。

另外，蜆殼同時退出與Gazprom合作的另一個合營企業Salym Petroleum。蜆殼預計，集團將於2021財年作出30億美元撇賬撥備。Salym與Sakhalin 2天然氣項目去年為蜆殼提供7億美元利潤。

同時，蜆殼將會退出在北溪2號(Nord Stream 2)天然氣管道項目的投資，蜆殼是項目當中一個投資財團的成員。

此前，英國石油（BP）周日宣布放棄所持有的俄羅斯石油公司（Rosneft）股份，包括外匯損失在內，損失預料為250億美元。

重溫《開市追揸沽》譚智樂（Arnold）為你分析俄羅斯、烏克蘭形勢發展及對市場影響（附time code）

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編輯：姚卓然

美股 英國石油（美：BP） 石油石化股 石油 俄羅斯 天然氣
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