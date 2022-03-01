【新冠保障】中銀集團保險：將推短暫失業保險　個別產品已涵蓋新冠門診住院費用、隔離津貼

▲ 中銀集團保險表示，將推短暫失業保險，個別產品亦已涵蓋新冠門診及住院費用、隔離津貼。

中銀集團保險指，正全面推進抗疫專屬產品研發，應對疫情持續挑戰，並將進一步優化現有產品的延伸保障計劃及推廣安排。

中銀集團保險表示，繼2020年推出的「同舟共濟」「新冠肺炎額外保障」、 2021年推出的「安心接種疫苗」等新冠肺炎專屬產品與服務後，未來將推出「同舟共濟」第三期的團體抗疫保險。針對疫情對居民就業、健康、 跨境等方面的長遠影響，將陸續推出短暫失業保險、傳染病個人健康保障、 短期來港探親/旅遊意外險等抗疫產品，為市民提供全方位的風險保障。

另外，短期內針對市民在家居、健康、商務、的士保險等方面的迫切需求，中銀集團保險將進一步優化現有產品的延伸保障計劃及推廣安排。分別涉及家居險、 健康險、商務綜合險以及的士保險等「五個產品，六項措施」，包括為現有客戶或新投保客戶提供快速檢測包、自我檢測器津貼、停業現金津貼、 確診住院/隔離津貼、家居隔離保障，以及專為抗疫的士司機增設臨時保障現金生活津貼等保障項目。

公司又稱，針對市民對健康和安居等當前疫情下最迫切的保障需要，已即時升級周全/按揭家居保險、智幫手家傭保障計劃、健康險等產品的保障範圍，現已分別涵蓋新冠肺炎門診及住院費用（住院前病毒檢測及深切治療）和臨時替工津貼，傳染病隔離現金津貼以及「安心接種疫苗」保障等額外保障。

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