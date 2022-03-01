【第五波疫情】髮型屋理髮店資助計劃　每間最多5萬元

▲ 政府公布「髮型屋及理髮店資助計劃」申請安排，將於3月7日接受申請，每間髮型屋及理髮店最多可獲最多5萬元。（資料圖片）

政府公布「髮型屋及理髮店資助計劃」申請安排，第六輪「防疫抗疫基金」下的「髮型屋及理髮店資助計劃」將於3月7日（星期一）開始接受申請，向自2月10日起被勒令暫停營業的髮型屋及理髮店提供一筆過資助，每間最多5萬元。

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每間最多5萬元

根據早前政府按《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）下發出的指示自2月10日起被勒令停業的髮型屋及理髮店。計劃亦適用於由社會企業（社企）經營的髮型屋及理髮店。

資助款額方面，每間合資格的髮型屋及理髮店會按其處所內的員工人數獲得資助，分別為1萬5千元（一或二人）、3萬元（3或4人）及5萬元（5人或以上）。連鎖髮型屋或理髮店（隸屬同一商業機構並以同一商業登記經營）可獲得最多150萬元資助。

預定3月內開始發放

政府網上申請系統將於3月7日（星期一）早上9時開始接受申請，截止申請時間為3月20日（星期日）晚上11時59分。持有商業登記的髮型屋及理髮店須於申請期內透過計劃的專屬網上申請系統（hairsubsidy.gov.hk）提交申請。由社企營運而沒有商業登記的髮型屋及理髮店須透過香港社會服務聯會提交申請。

政府預計計劃將會惠及約4200個相關處所。基金已預留1億3千萬元撥款推行計劃。計劃秘書處預計期將於3月內開始發放資助。

責任編輯：王浩賢