【烏克蘭戰爭】美估計俄軍進度不符預期 已用事前部署大多兵力

俄羅斯和烏克蘭戰爭持續，和談亦不見大進展，俄軍動向備受關注。美國媒體引述消息人士報稱，俄羅斯放緩進攻步伐，俄軍進攻進度亦遠遠落後於其自訂時間表。該消息人士透露，雖然俄軍在我烏克蘭南部地區取得部分進展，那其他地區進展不大。

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美國有限新聞網絡（CNN）引述西方消息官員報導，俄羅斯入侵首日就未能摧毀烏克蘭防空系統，現時俄軍進攻進度遠遠落後於其自訂時間表。消息人士透露，俄羅斯在烏克蘭邊境及集結部隊中，約一半已進入烏克蘭。

報導亦引述一名匿名美國高級國防官員指，料俄羅斯已投入其入侵烏克蘭前所部署的75%兵力。雖然俄軍從南部克里米亞（Crimea）出發的部隊取得部分進展，但在其他地區並未看到有很大進展。

美國參議員墨菲（Chris Murphy）引述參與的機密會議上可分享的情報，確認俄軍進度不達克里姆林宮原先預期。

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該官員憂慮，俄羅斯進攻未如如期或帶來額外風險，就如周一在首都基輔（Kyiv）和第二大城哈爾科夫（Kharkiv）一般，決然使用大型武器。

西方政府官員周一表示，烏克蘭軍隊抵抗俄軍入侵依然強而有力，以致俄軍進攻計劃落後數日。俄羅斯國防部近日首認有士兵陣亡， 該官員指當局估計俄軍出現大量人員傷亡情況，未能再隱藏情況。

墨菲亦指出，現時基輔的補給線尚未被切斷，但估計俄軍將嘗試包圍基輔，在未來數周試圖切除基輔與外界聯繫，預料當地戰事將十分漫長，恐怕死傷慘重。基輔民眾被指已準備與俄軍展開街頭戰。

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責任編輯：李俊儀