【烏克蘭戰爭】美國3大電影公司停在俄上映新電影

多個西方國就俄羅斯入侵烏克蘭用上多項經濟制裁，娛樂產業亦宣布加入。三大美國電影公司宣布，停止在俄羅斯上映最新電影。迪士尼更表示，應因可能出現的難民危機，加強與非牟利組織伙伴合作，提供緊急援助及人道支援。

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迪士尼（Disney）周一（2月28日）表示，根據現時狀況作出未來商業決定，指因俄羅斯無故入侵烏克蘭及人遁危機，決定取消在俄羅斯公映最新電影。迪士尼旗下動畫公司的新作《熊抱青春記》（Turning Red）原定於3月10日，在俄羅斯舉行首映。

華納（Warner）同樣宣布，因烏克蘭的人道危機，決定暫停在俄羅斯上映最新DC漫畫英雄作品《蝙蝠俠》（Batman），將持續觀察情況發展，希望雙方迅速達成和平協議，終結今次危機。

索尼（Sony Pictures）亦表示，未來可能停止在俄羅斯上映影視作品，包括在3月24日即將推出的漫威（Marvel）反英雄電影Morbius。索尼發言人表示，為今次戰爭所有受影響人士祈禱，希望危機能盡早解除。

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影音串流平台Netflix則表明，不會配合俄羅斯的最新規定，在平台上架20條俄羅斯國營電視頻道。Netflix發言人指由於現時局勢，不計劃增加有關頻道成為平台內容。俄羅斯早前簽署新法案，要求每日用戶逾10萬人的串流平台增加20條俄國聯邦電視頻道，有指後者多數播放俄國政府的政治宣傳內容。

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責任編輯：吳漢培