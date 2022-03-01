友邦（01299）考驗頸綫支持位 等唔等埋3月11日公布業績至入貨？ 股市 13:46 2022/03/01 分享： 即將於3月11日公布末期業績的友邦 （01299） ，午市收報81.55元升0.37%。友邦出雙頂後現價回試頸綫79.6元支持位，於中港仍未通關，內地人暫未能來港買保單的情況下，股價繼續下試壓力仍大？華晉證券資產管理有限公司投資總監馮宏遠（Thomas）指，友邦有不少東南亞業務，美金強不利新興貨幣計價，會削弱經營成本，中港未通關亦會影響業務發展。若想現價買入博反彈較適宜中長綫持有，甚麼價位可買？立即點擊收看／收聽→【精華速睇】 *重溫《開市追揸沽》譚智樂（Arnold）為你分析俄羅斯、烏克蘭形勢發展及對市場影響*【按此速睇－附time code】 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 道指走弱、美股何時確認見底？話你知手持美股有何對策 2022/02/28 道指走弱、美股何時確認見底？話你知手持美股有何對策 中移動（00941）死亡交叉乍現 短綫追沽壓力增有貨點自保？ 2022/02/28 中移動（00941）死亡交叉乍現 短綫追沽壓力增有貨點自保？ 濠賭股可博疫後復甦概念 銀娛（00027）、金沙（01928）買入策略大不同 2022/02/28 濠賭股可博疫後復甦概念 銀娛（00027）、金沙（01928）買入策略大不同 四環醫藥（00460）兼具醫美概念 股價調整現低吸機會？ 今日 四環醫藥（00460）兼具醫美概念 股價調整現低吸機會？ 七日速建青衣方艙醫院 中國建築（03311）創52周新高可追入？ 今日 七日速建青衣方艙醫院 中國建築（03311）創52周新高可追入？ 你可能感興趣 道指走弱、美股何時確認見底？話你知手持美股有何對策 15:21 2022/02/28 道指走弱、美股何時確認見底？話你知手持美股有何對策 中移動（00941）死亡交叉乍現 短綫追沽壓力增有貨點自保？ 15:37 2022/02/28 中移動（00941）死亡交叉乍現 短綫追沽壓力增有貨點自保？ 濠賭股可博疫後復甦概念 銀娛（00027）、金沙（01928）買入策略大不同 17:12 2022/02/28 濠賭股可博疫後復甦概念 銀娛（00027）、金沙（01928）買入策略大不同 最新專欄文章 更多 俄羅斯、烏克蘭談判難達共識 港股縱抽升但最壞時間已過？ 今日 俄羅斯、烏克蘭談判難達共識 港股縱抽升但最壞時間已過？ 中海油（00883）股價再上再10元關 有貨止賺、冇貨勿心急 今日 中海油（00883）股價再上再10元關 有貨止賺、冇貨勿心急 香港科技探索1137股價飆近一成破頂 有冇機會上衝10元關？ 今日 香港科技探索1137股價飆近一成破頂 有冇機會上衝10元關？ 港交所（00388）末期業績唔收貨？ 嚴重超賣短綫博反彈操作方案 今日 港交所（00388）末期業績唔收貨？ 嚴重超賣短綫博反彈操作方案 兩大不利因素纏擾港股 話你知邊類股份可以趁低吸納 今日 兩大不利因素纏擾港股 話你知邊類股份可以趁低吸納 友邦保險（01299） 港股 H股 出入境管制 博反彈 雙頂 財富及資產管理 東南亞 美元 買入