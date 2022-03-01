友邦（01299）考驗頸綫支持位 等唔等埋3月11日公布業績至入貨？

即將於 3月11日 公布末期業績的友邦 （01299） ，午市收報81.55元升0.37%。友邦出雙頂後現價回試頸綫79.6元支持位，於中港仍未通關，內地人暫未能來港買保單的情況下，股價繼續下試壓力仍大？華晉證券資產管理有限公司投資總監馮宏遠（Thomas）指，友邦有不少東南亞業務，美金強不利新興貨幣計價，會削弱經營成本，中港未通關亦會影響業務發展。若想現價買入博反彈較適宜中長綫持有，甚麼價位可買？立即點擊收看／收聽→【精華速睇】

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