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【香港排名】香港在宜居城市排名大跌19位至第77位　疫情防疫措施持續及新聞自由度下降

Hot Talk 13:26 2022/03/01

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【香港排名】香港在宜居城市排名大跌19位至第77位　疫情防疫措施持續及新聞自由度下降

全球外派人力資源顧問機構ECA International最新發布的宜居城市排名，包括香港在內的多個亞太地區的城市受持續的封閉措施影響，導致它們在宜居城市的排名中出現下降。其中，香港的排名較去年下跌19位，目前於排行榜中排第77位。

ECA International 亞洲區域總監關禮廉指，香港在最新的宜居城市排名中顯著下挫，部分原因是因為香港加強了對本地新聞及媒體的審查，因而影響了整體宜居分數中「新聞及媒體自由」方面的評分，而且許多去年排名較香港低的地區都放寬了與新冠疫情相關的社交距離限制，導致該地區的全球排名上升並超越香港，包括巴黎、倫敦、蒙特利爾等城市。

新加坡仍是最適合東亞外派僱員居住的地點

調查亦發相關文章：現，儘管新加坡今年出現跟香港相似的情況，其整體宜居程度的分數有所下跌，但依然是最適合東亞外派僱員居住的地點。

香港去年出現移民潮？【下一頁】

關禮廉表示，為遏止疫情擴散，不少採取大規模防控措施的印度城市排名都有所下降，情況與不少內地城市相似，澳門仍是其中一個採取最嚴格封鎖措施的城市，其排名在過去12個月內下跌了30位。

ECA於每年11月進行的地區津貼調查，通過客觀分析一系列的生活環境因素，評估全球超過490個地區的整體生活質素。該評分系統幫助企業制定合適的津貼計劃，以補償僱員派駐海外所面對的生活環境差異。評估的生活環境因素包括：氣候、醫療服務、住房及公用事業、自然現象、隔離程度、社交網絡與娛樂設施、基礎建設、個人安全、政治環境，以及空氣質素等。部分評估因素的評分將視乎僱員的原屬地而各有不同。

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