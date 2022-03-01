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【MPF】積金局：強積金沒有資產投資於俄羅斯股票市場

Hot Talk 13:21 2022/03/01

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港人鮮少直接投資俄股，加上金磚四國熱潮褪卻多年，俄股基金早已不是港人熱門基金選擇。強積金方面，本報向積金局查詢，本港強積金有否經國際股票基金涉足俄羅斯市場，獲積金局回覆指根據強積金受託人提供的最新資料，強積金並沒有資產投資於俄羅斯股票市場。

俄烏衝突波及金融市場，俄羅斯面臨國際制裁，當中不少更屬金融制裁。股滙波動下俄股亦要停市，之前莫斯科交易所更稱或暫時禁止外資沽貨。

即使如此，由於俄烏衝突已造成金融市場波動，打工仔仍要留意在現市況下，強積金戶口投資回報將如何受事件影響。事實上，隨著外圍惡化，上月強積金表現強差人意。強積金顧問駿隆公佈，今年2月強積金回報為負1.6%，人均回報為虧蝕4162元。

【石Sir一周前瞻及異動股】電訊盈科、京城機電、ASM太平洋、華能國際電力、華虹半導體、榮昌生物

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