通脹高波動主導中長期歐美通脹變化

儘管歐美通脹抬升的原因不同，但我們的研究認為在未來兩年甚至更長時間內，歐美的高通脹水平或將呈現持續高波動的變化特徵。關於美國通脹方面，我們認為首要影響美國未來高通脹波動加劇的核心因素是勞動力市場結構的變化。而對歐洲來說，能源供應不穩定與氣候異常則是通脹波動的主要來源。

勞動力市場工作與勞動人口不匹配程度擴大將支持美國通脹的高波動。考慮到本次疫情55歲至65歲的人群有很多選擇永久性退出勞動力市場，我們認為美國勞動力參與率將很難回到疫情前水平。更加深入的分析，勞動力市場工作與勞動人口匹配缺口擴大對工資的影響是非常複雜的。從交易成本理論來看，工作不僅僅是僱主與僱員之間的紐帶，更是將經濟活動與企業分工緊密聯繫在一起的「粘合劑」。在原有僱傭關係和工作模式被打破，新的工作關係網被建立起來的過程中，勞動市場中的交易成本將會上升，這將為通脹中樞水平的抬升提供強勁的支持。因此,即使美聯儲實施強有力的加息政策抑制高通脹短期壓力，但如果美國勞動力市場解構與重構效率較低，這將進一步強化「工資-價格螺旋」效應，為通脹反彈提供支持。

而能源供應不穩定與氣候異常將放大歐元區通脹波動。首先，地緣矛盾將加劇歐洲能源供應的不穩定性。歐盟約90%天然氣依賴進口，其中40%來自俄羅斯。儘管歐洲希望加大對美國天然氣的進口，但考慮到美國天然氣供應的開採和運輸成本，短期內歐洲對俄羅斯能源依賴將很難改變。在近期俄羅斯與烏克蘭的地緣衝突問題上，美國就一直以俄羅斯通向德國的「北溪2號」天然氣管道項目向俄羅斯不斷施壓，從而逼迫俄羅斯在烏克蘭問題上做出讓步。這不僅加劇了能源價格的不穩定性，反而更加促使歐元區在能源供應上更加依賴俄羅斯。我們認為，未來隨着中西亞和東歐國家地緣矛盾的複雜化加劇，歐洲將持續面臨更加不確定的能源供應環境。

另外，氣候異常對歐洲的影響愈發嚴峻。全球氣候挑戰對北歐四國和英國的綠色能源供應帶來顯著衝擊。同時，氣候問題也將破壞法國與德國農作物生產供需關係的平衡。因此，除了地緣矛盾外，歐洲在能源儲備與供應多元化的轉型過程中，氣候的不確定性或將加劇歐洲地區能源供應的不穩定。