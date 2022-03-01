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【TikTok】短片不再短？　TikTok影片長度上限增至10分鐘

科技 13:30 2022/03/01

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TikTok宣布再度上調影片長度上限，容許用戶在每個帖子上傳長達10分鐘內容的影片，並形容這可為世界各地的創作者，釋放出更多的創意和可能性。（法新社）

社交平台的短片市場競爭愈趨激烈，例如Youtube早前就新增了Short功能，加強推廣其短片內容。不過，作為短片內容先驅的TikTok卻反其道而行，持續上調影片長度限制。TikTok近日宣布，影片長度上限將由3分鐘增至10分鐘。

【TikTok】TikTok延長影片時間　可帶來更高收入？

TikTok表示，一直在思考新的方法為TikTok社區帶來價值，豐富用戶的體驗。去年7月，平台已將影片上限由1分鐘增長至3分鐘，讓用戶投放更多時間在TikTok上進行創作和娛樂。

【YouTube】 YouTube新增TikTok風格圓環圖標　顯示頻道何時直播

近日該企宣布，再度上調影片長度上限，容許用戶在每個帖子上傳長達10分鐘內容的影片，並形容這可為世界各地的創作者，釋放出更多的創意和可能性。

為拍攝烹飪示範   帶來更大靈活性

TikTok指出，更長的影片可讓創作者在拍攝烹飪示範、美容教程、教育內容、喜劇小品等時，帶來更多時間和更大靈活性，並有助豐富內容的質量。而有關製作上述類型片的選項功能，將在未來數周向全球用戶推出。

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：陳卓賢

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