【業績│信義系】信義玻璃料今年浮法玻璃成本續升　但大機會能轉嫁　股價半日升近5%

▲ 信義玻璃料今年浮法玻璃成本續升 但有能力轉嫁

信義玻璃 （00868） 去年營業額按年升63.6%至304.6億元，主因浮法玻璃營業額急增8成。管理層表示，油價持續上升影響成本，預期浮法玻璃的成本仍會上升，但由於今年需求仍然旺盛，大機會可將成本轉嫁出去，故對毛利率影響仍言之尚早，並預期今年人民幣滙率或會微跌，對海外市場影響減少。信義玻璃半日升4.8%，中午收報21.75元，成交約2億。

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信義玻璃行政總裁董清世表示，浮法玻璃主要成本來自能源及純鹼，大宗商品波動大，純鹼價格去年升幅強勁，料成本續會上升。他預期，浮法玻璃今年同期的產量會微跌，原因包括國家對總產量的限制及碳排放等因素。

浮法玻璃應用面廣 供求正面

需求方面，董清世稱，浮法玻璃主要用途在於建築，去年房地產銷售按年仍升約5%，基於浮法玻璃需求具6至12月的滯後期，料今年數字正面，而且，春節後銷售超預期，年初後大幅升價，供求正面。

管理層又指，即使內地產房地產今年銷售放緩，對浮法玻璃影響不大，因為其應用已經更廣泛，包括建築、家電、家俬等，而且現時普遍用Low-E雙片玻璃，中空玻璃使用比率達20%至30% ，相信比率會繼續攀升，華北等地也會用雙中空玻璃，故認為今年浮法玻璃需求仍旺盛。

受惠於浮法玻璃平均售價及銷量大幅增長，浮法玻璃去年營業額升85.7%至219.1億元。

物流方面，管理層表示，建築用玻璃較少運去海外，主要在中國，故物流成本相差不大。

去年全年純利上升79.9%至115.6億元，擬派末期息76.0仙，全年股息為142仙，派息比率為49.5%。



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