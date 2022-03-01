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【烏克蘭】電影公司參與制裁　迪士尼、華納及Sony均宣布暫停在俄上映新電影

商業 12:57 2022/03/01

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在俄烏戰爭爆發後，迪士尼、華納及Sony紛紛宣布將停止在俄羅斯上映新電影，以回應事態發展。

在俄烏戰爭爆發後，迪士尼（Disney）、華納兄弟（Warner Bros.）及索尼影業（Sony Pictures）紛紛宣布將停止在俄羅斯上映新電影，以回應事態發展。

【烏克蘭】Netflix拒播俄羅斯國營電視頻道　或違反當地電視廣播法

迪士尼是第一間在戰事爆發後對俄羅斯採取強硬立場的荷里活大公司。該公司發言人表示，「考慮到無故侵犯烏克蘭和悲慘的人道主義危機，我們將暫停在俄羅斯的院線電影發行計劃，包括即將上映的彼思新片《熊抱青春記》（Turning Red），而已經上映的《尼羅河謀殺案》（Death on the Nile）則將下畫」。

迪士尼表示將根據不斷變化的形勢來作出未來的商業決定。與此同時，考慮到難民危機規模之大，該企正在與非政府組織合作夥伴努力為難民提供緊急援助和其他人道主義援助。

華納兄弟亦緊隨其後，宣布暫緩原定3月3日就在俄上映的新片《蝙蝠俠》（The Batman）。該企在聲明中表示，「鑒於烏克蘭的人道主義危機，華納傳媒暫緩《蝙蝠俠》這部電影在俄的發行計劃。我們將繼續關注事態的發展，希望這場悲劇可以迅速與和睦地解決」。

索尼影業亦宣佈暫停包括漫威角色《魔比煞》（Morbius）在內新片的俄羅斯院線發行計劃，「鑒於正發生在烏克蘭的軍事行動，以及由此帶來的不確定性與人道主義危機，我們將暫停新片在俄發行計劃」。

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責任編輯：李智美

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