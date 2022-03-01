【烏克蘭戰爭】加拿大禁俄羅斯原油入口 歐盟再增對俄制裁

烏克蘭和俄羅斯戰爭持續，西方國家連日紛紛宣布制裁俄羅斯。加拿大宣布禁止俄羅斯原油入口，應對烏克蘭危機，是全球首個針對俄羅斯能源行業實施制裁國家。歐盟宣布對俄羅斯總統普京發言人佩斯科夫等26人實施制裁，現時歐盟已累積制裁俄羅斯680人及53個實體。

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加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）周一宣布，將禁止俄羅斯原油入口應入侵烏克蘭行的行為。加拿大政府解釋，原油行業令普京及俄羅斯財閥受益匪淺。加拿大原油生產商協會（The Canadian Association of Petroleum Producers）數據顯示，加拿大2019年時進口價值5.55億美元（約43.3億港元）俄羅斯原油。

加拿大是首個正式針對俄羅斯能源行業實施制裁的西方國家，美國白宮周一曾指，未排除限制美國購買原油及天然氣的可能性，但目前尚未正式實施制裁。

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歐盟周一宣布對佩斯拜夫（Dmitry Peskov）等26人實施制裁，歐盟批評佩斯拜夫多次發表捍衛俄羅斯入侵行為。歐盟外交政策負責人博雷利（Josep Borrell ）表示，制裁行為可揭露受普京庇佑人士的財富，令促成烏克蘭戰爭人士為行動付出代價。

歐盟透露，連同周一新增26人及俄羅斯保險公司SOGAZ在內，已累積制裁俄羅斯680人及53個實體。

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責任編輯：李俊儀