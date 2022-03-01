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【俄烏局勢】 俄鋁關閉烏克蘭氧化鋁精煉廠 稱首要任務保障員工安全 股價再跌15%

股樓投資 12:49 2022/03/01

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俄羅斯入侵烏克蘭後，多國宣布對俄國進行制裁，部份銀行被剔出環球銀行金融電信協會（SWIFT）。俄鋁（00486）公布，由於黑海及周邊地區不可避免的物流及交通挑戰，暫時關閉位於烏克蘭Nikolaev氧化鋁精煉廠。與俄羅斯有關的企業營運漸受戰火衝擊，拖累俄鋁股價持續捱沽，低見4.63元，再插逾15%，最新報4.68元，仍急跌14.4%。

同場加映﹕【青姐話】前方是絕路 希望在轉角

俄鋁指出，雖然短期內該地的氧化鋁產量將受到嚴重削減，但不會立即對集團相關鋁冶煉廠的鋁生產造成更廣泛的影響，正在定期審查氧化鋁的未來需求。集團又指，現時首要任務仍然是公司在烏克蘭的員工及其家人的福利及安全，並將繼續採取一切必要措施確保其安全並確保業務的持續性。

【大行報告】瑞銀料社交距離措施或維持逾90日 2至3月零售或大跌兩成 看好領展疫市下跑贏行業【見下頁

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記者：郭秀慧

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經濟 制裁 烏克蘭 俄鋁（00486） 俄羅斯

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