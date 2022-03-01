【業績│酒店】海港企業去年基礎淨盈利大減九成、不派息　美利酒店Murray「宅度假」轉賺

▲ 【業績│美利酒店母企】海港企業去年基礎淨盈利大減九成不派息 「隊道未現盡頭」

美利酒店、馬哥孛羅酒店母企海港企業 （00051） 去年基礎淨盈利大減九成至4000元，若不計入去年一次性稅項撥回，基礎淨盈利則減23%。海港企業報告以「隧道未現盡頭」為題，指邊境關閉兩年，酒店陷於磨難，耐力面臨重大挑戰，復甦前景未明，因此不派息，不過海港企業也指出，受惠「宅度假（Staycation）」等推廣，美利酒店去年轉虧為盈。

海港企業去年酒店業務營業虧損收窄至2.74億元，收入亦升52%。不過，集團指，今年1月初起，政府實施新的收緊社交距離措施，旗下物業內的酒吧、餐廳及活動業務再受打擊，由於市場競爭激烈，且單靠本地業務維持，酒店分部的整體收入和利潤持續受壓。

香港美利酒店The Murray轉虧為盈

香港酒店去年收入增32.8%至4.57億元，營業虧損亦減少至2.18億元，主要因本地業務增加。香港美利酒店成功轉虧為盈，錄得營業毛利，而馬哥孛羅香港則收窄了虧損。酒店分部收入增加52%，營業虧損亦略為收窄。

投資物業方面，續租租金下調令租金收入持續受壓，但銷售額成分租金增加減輕租金下調的影響，令收入跌幅收窄至19%，營業盈利跌幅收窄至22%。

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