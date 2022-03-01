  • 26°C
香港時間 : 2022301日 (二) 13:37
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業績│酒店】海港企業去年基礎淨盈利大減九成、不派息　美利酒店Murray「宅度假」轉賺

股市 12:40 2022/03/01

分享：

【業績│美利酒店母企】海港企業去年基礎淨盈利大減九成不派息　「隊道未現盡頭」

美利酒店、馬哥孛羅酒店母企海港企業 （00051） 去年基礎淨盈利大減九成至4000元，若不計入去年一次性稅項撥回，基礎淨盈利則減23%。海港企業報告以「隧道未現盡頭」為題，指邊境關閉兩年，酒店陷於磨難，耐力面臨重大挑戰，復甦前景未明，因此不派息，不過海港企業也指出，受惠「宅度假（Staycation）」等推廣，美利酒店去年轉虧為盈。

太古地產向關閉的599表列處所租戶提供全額租金寬免【下一頁】

海港企業去年酒店業務營業虧損收窄至2.74億元，收入亦升52%。不過，集團指，今年1月初起，政府實施新的收緊社交距離措施，旗下物業內的酒吧、餐廳及活動業務再受打擊，由於市場競爭激烈，且單靠本地業務維持，酒店分部的整體收入和利潤持續受壓。

香港美利酒店The Murray轉虧為盈

香港酒店去年收入增32.8%至4.57億元，營業虧損亦減少至2.18億元，主要因本地業務增加。香港美利酒店成功轉虧為盈，錄得營業毛利，而馬哥孛羅香港則收窄了虧損。酒店分部收入增加52%，營業虧損亦略為收窄。

投資物業方面，續租租金下調令租金收入持續受壓，但銷售額成分租金增加減輕租金下調的影響，令收入跌幅收窄至19%，營業盈利跌幅收窄至22%。

相關文章：【大行報告】瑞信：動態清零料令社交距離防疫措施持續相對長時間　降九龍倉置業目標價

相關文章：【中港通關】陳茂波冀疫情2至3個月內受控、第二季末與內地通關　年內重啟國際旅遊

俄烏局勢升溫，內地股市將成資金避風港？王良享於《ET財智Talk》大談波動市避險攻略（立即收看）

港股 業績公布 派息 海港企業（00051）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股期貨】道指期貨升23點　納指期貨跌0.1%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升23點　納指期貨跌0.1%（不斷更新）
【檢測試劑】實惠中午12時開放登記預售Savewo救世快速抗原測試劑　首批每盒僅售18元　最快3.1取貨【附詳情】
【檢測試劑】實惠中午12時開放登記預售Savewo救世快速抗原測試劑　首批每盒僅售18元　最快3.1取貨【附詳情】
【停課安排】教育局：不遲於3月17日「提早暑假」、復課後上課至8月　維持4月22日開考DSE
【停課安排】教育局：不遲於3月17日「提早暑假」、復課後上課至8月　維持4月22日開考DSE
【第五波疫情】萬寧53間分店由3月1日起停業　遍佈港九新界各區（附分店名單）
【第五波疫情】萬寧53間分店由3月1日起停業　遍佈港九新界各區（附分店名單）
【結業潮】券商一通突宣布3月底結業　憂全民檢測後又有新一波疫情
【結業潮】券商一通突宣布3月底結業　憂全民檢測後又有新一波疫情
【移民潮？】2021年香港居民淨移出2.73萬人　港府：以此證移民潮屬「以偏概全」（附10年數據、普查重點）
【移民潮？】2021年香港居民淨移出2.73萬人　港府：以此證移民潮屬「以偏概全」（附10年數據、普查重點）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款