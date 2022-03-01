中國經濟轉型　締金融市場新格局

中國內地金融市場經歷多年市場化改革，近年流入該市場的資金規模為前所未見。在中國「十四五」規劃下，吸引外資及擴大跨境資本市場互聯互通將繼續是中央政府的工作重點。中國市場有望進入另一個增長階段，投資者可把握機會重新審視中國投資策略，運用適當的投資工具管理投資組合風險。

中國在全球投資組合中的角色

中國經濟在環球市場的影響力持續上升，中國股市亦因而不斷擴大。中國A股市場的市值已達到14萬億美元，規模僅次於美國，約佔全球股票市值的11.5%。2021年，A股市場的日均成交額超過一萬億元人民幣，是世界上流動性最高的股票市場之一。

儘管中國市場規模龐大且流動性高，但全球投資組合在中國A股的配置仍然明顯不足。截至2021年9月，中國在岸股票市場的外資持股規模約為3.56萬億元人民幣，約佔A股市值的4%。

資金流入A股市場

事實上，中港兩地市場的互聯互通計劃於2014年開通後，為外資進入A股市場提供了便利的渠道，滬深港通交易更已成為離岸投資者投資中國市場的其中一種重要途徑，其成交量佔中國A股市場約6%；2021年全球投資者通過該渠道淨買入的A股達到4,322億元人民幣，較2020年的2,089億元人民幣翻一番。

此外，指數公司MSCI在2018至2019年將A股納入旗下國際指數，也為A股市場引進大量資金，以及帶來更廣泛的投資者基礎。然而，由於A股市場的資金准入限制等因素，在上述納入措施後A股的權重僅為MSCI新興市場指數約5%，相對於中國市場的規模而論，配置或有不足，難以為投資者提供建立A股投資組合的誘因。

不過，近年A股市場持續開放，有利外資增加投資，而香港交易所在互聯互通的基礎上加緊推出市場優化措施，例如SPSA集中管理服務和計劃中的結算平台Synapse，亦進一步便利海外投資者。香港交易所在去年10月更推出首隻以互聯互通合資格股票作為基礎的「MSCI中國A50互聯互通指數期貨」，亦為投資者在離岸市場提供A股風險管理工具，增加指數公司提高A股權重的誘因。若A股最終獲MSCI完全納入，A股在MSCI新興市場指數的佔比或提升至20%，流入A股的資金有望大大增加。

中國經濟轉型

除了市場越趨開放外，A股市場的獨特性或是驅使投資者增加中國配置的原因之一。事實上，中國經濟轉型的步伐持續，增長軸心由製造業轉向服務業及高增長的新經濟行業。而A股市場亦正反映此轉變，例如在滬深300指數中，資訊科技及醫療保健等服務業的權重明顯增加，而工業和原料的權重則有所下降。若投資者冀捕捉中國經濟轉型的潛力，便需要行業分佈廣泛的指數作為參考，以便在新興行業作出資產配置及對沖風險，去年推出的MSCI中國A50互聯互通指數以行業配置均衡為目標，讀者可留意下期有關指數組成的文章。

（逢周二刊）