【職場熱話】失戀大過天？ 他人要求延遲開會時間 卻回「連開會都無資格」 打工仔感無奈網上訴苦

大部分人失戀都需要時間來平復心情，但作為成年人，不影響工作是成熟的表現。近日就有網民在討論區發文指有同事最近失戀，其他同事提出晚點開會，卻自嘲失戀的人連開會都無資格，對此大感無奈。

樓主指有同事最近因失戀，常悶悶不樂。同事下班後都會關心他，聽他訴苦。不過失戀總要靠自己釋懷。有日有要事開會，但有同事未做完手頭上工作便說要晚點。誰知失戀同事說：「係啦，失戀嘅人連call開會都冇資格」。樓主指其實只是延遲一點，不明為何要拿自己失戀的事出來說。

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有網民認為「為什麼要情緒勒索其他人，失戀大晒咩」、「失戀不用做，炒得」、「你同事失戀，以為全世界欠咗佢」、「自己失戀關人什麼事， 其他人不一定要包容你」。

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亦有網民建議「叫佢聽吓Twins首歌，戀愛大過天」，更有人笑言「你同事都弱智」。

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責任編輯：陸盈希