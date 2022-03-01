網傳全線結業 萬寧澄清：絕無此事 僅53間分店即日起暫停營業 有逾250間店舖如常營業

疫情下確診人數持續增加，物流及營運也受影響，市面上個別零售商戶暫停營業。萬寧周一（2月28日）於facebook公布，為保障同事、顧客，以及工作伙伴嘅健康，萬寧部分門店將於3月1日起暫停營業或因應疫情而改動營業時間，直至另行通告，涉及分店數目達53間。

以下53間萬寧將暫停營業：

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

【青姐話】前方是絕路 希望在轉角



希望相關措施能確保同事在健康、安全嘅環境下，維持大部分門店嘅運作，以繼續服務社區 ，攜手抗疫。至於萬寧專業社區註冊藥劑師團隊仍會繼續為顧客服務；而醫院取藥服務亦會維持正常。

【全城抗疫】大家樂及一粥麵宣布維持部份分店堂食服務 一文看清名單，詳見【下一頁】



消息一出，網上更傳言滿天飛，更有網民指萬寧全線結業。萬寧公關部向本刊澄清以上傳言，公司只是暫停53間分店營業。公關部又指，現時萬寧全線仍有超過250間店舖如常營業，暫停小部份店舖營業的安排，是為了能更有效調動人手資源，在平衡服務社會的同時，確保所有同事的健康與安全。

【第五波疫情】天星小輪兩航線即日起提早收船 中環尖沙咀航線下層客艙關閉，詳見【下一頁】



萬寧會繼續評估情況，靈活調動人手，現階段暫停營業的小部分店舖，將會在另行通知後恢復營業。顧客可以繼續到訪同區其他萬寧分店，或到訪萬寧網店選購健與美產品。萬寧也感謝同事和顧客一直以來的支持和諒解，團隊將會繼續堅守崗位，服務社區及顧客。

【食肆停業】又一連鎖食店停業 稻香集團3月1日起暫時停業 直至疫情緩和，詳見【下一頁】

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：陳詠妍