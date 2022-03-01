  • 26°C
香港時間 : 2022301日 (二) 13:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

網傳全線結業 萬寧澄清：絕無此事 僅53間分店即日起暫停營業 有逾250間店舖如常營業

理財智慧 12:26 2022/03/01

分享：

疫情下確診人數持續增加，物流及營運也受影響，市面上個別零售商戶暫停營業。萬寧周一（2月28日）於facebook公布，為保障同事、顧客，以及工作伙伴嘅健康，萬寧部分門店將於3月1日起暫停營業或因應疫情而改動營業時間，直至另行通告，涉及分店數目達53間。

以下53間萬寧將暫停營業：

    點擊圖片放大
    +5
    +4

 

【青姐話】前方是絕路 希望在轉角


希望相關措施能確保同事在健康、安全嘅環境下，維持大部分門店嘅運作，以繼續服務社區 ，攜手抗疫。至於萬寧專業社區註冊藥劑師團隊仍會繼續為顧客服務；而醫院取藥服務亦會維持正常。

【全城抗疫】大家樂及一粥麵宣布維持部份分店堂食服務 一文看清名單，詳見【下一頁


消息一出，網上更傳言滿天飛，更有網民指萬寧全線結業。萬寧公關部向本刊澄清以上傳言，公司只是暫停53間分店營業。公關部又指，現時萬寧全線仍有超過250間店舖如常營業，暫停小部份店舖營業的安排，是為了能更有效調動人手資源，在平衡服務社會的同時，確保所有同事的健康與安全。

【第五波疫情】天星小輪兩航線即日起提早收船    中環尖沙咀航線下層客艙關閉，詳見【下一頁


萬寧會繼續評估情況，靈活調動人手，現階段暫停營業的小部分店舖，將會在另行通知後恢復營業。顧客可以繼續到訪同區其他萬寧分店，或到訪萬寧網店選購健與美產品。萬寧也感謝同事和顧客一直以來的支持和諒解，團隊將會繼續堅守崗位，服務社區及顧客。

【食肆停業】又一連鎖食店停業 稻香集團3月1日起暫時停業 直至疫情緩和，詳見【下一頁

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：陳詠妍

開啟hket App，閱讀全文
零售 顧客服務 萬寧 疫情 藥劑師

上一篇文章

【俄烏局勢】 俄鋁關閉烏克蘭氧化鋁精煉廠 稱首要任務保障員工安全 股價再跌15%

下一篇文章

【澳博 880】 澳博去年虧損擴大37% 不派息 股價創12年低位
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【食肆停業】又一連鎖食店停業 稻香集團3月1日起暫時停業 直至疫情緩和
【食肆停業】又一連鎖食店停業 稻香集團3月1日起暫時停業 直至疫情緩和
【內房危機】融創傳向信達洽售京滬項目 集資數十億人幣
【內房危機】融創傳向信達洽售京滬項目 集資數十億人幣
【室內設計】二人世界變一家四口 46萬翻新500呎單位 飯廳變身幼兒遊戲區 小型圖書館培養閱讀興趣
【室內設計】二人世界變一家四口 46萬翻新500呎單位 飯廳變身幼兒遊戲區 小型圖書館培養閱讀興趣
【有相睇】赤柱村道大宅連地皮放售　叫價10億　奢華洋房面積逾7400呎　業主背景有來頭
【有相睇】赤柱村道大宅連地皮放售　叫價10億　奢華洋房面積逾7400呎　業主背景有來頭
【筍工推介】1823招聘客戶服務主管　月薪逾2.6萬元　中學畢業有行政工作經驗可申請
【筍工推介】1823招聘客戶服務主管　月薪逾2.6萬元　中學畢業有行政工作經驗可申請
【職場熱話】夫妻同時WFH 人妻經常批評老公工作及下屬 老公：不如你做埋我份工
【職場熱話】夫妻同時WFH 人妻經常批評老公工作及下屬 老公：不如你做埋我份工
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款