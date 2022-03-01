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【澳博 880】 澳博去年虧損擴大37% 不派息 股價創12年低位

股樓投資 12:24 2022/03/01

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澳博控股（00880）公布截至去年12月底止全年業績，虧損擴大至41億元，拖累股價今日（1日）曾插5.9%，低見4.14元，創12年來低位，最新報4.21元，仍跌4.3%。

同場加映﹕【青姐話】前方是絕路 希望在轉角

澳博去年收益達100.8億元，按年升34.2%，主要受中場賭檯博彩收益及角子機博彩收益所帶動；虧損41.4億元，按年擴大近37%。每股虧損72.9仙，不派末期股息。

【異動股】 渣打獲高盛唱好 股價創近兩年高【見下頁

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期內，博彩淨收益按年升31.5%，至96.1億元，僅達疫情前29%水平，其中貴賓博彩毛收益減少33.3%，至13.6億元；中場賭枱博彩毛收益則大增44.6%，至84.7億元；角子機毛收益5.4億元。公司指出旗下澳娛綜合佔澳體整體博彩毛收益為12.3%，其中包括佔中場賭枱博彩收益為16.3%，佔貴賓博彩收益為4.9%。

集團指，疫情持續對經營造成重大不利影響，但目前疫情及應對措施不斷變化，集團無法確定旅遊限制何時進一步放寬，以及若疫情出現逆轉時，相關限制會否重新執行。 

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記者：郭秀慧

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疫情 博彩 澳博控股（00880）

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