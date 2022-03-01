▲ 【烏克蘭戰爭】花旗俄羅斯風險敞口近100億美元 預警業務將受到潛在打擊

外電據花旗遞予監管機構的文件顯示，花旗的俄羅斯風險敞口近100億美元，較之前公布更高。截至去年底，花旗的俄羅斯相關的貸款、證券及融資承諾為54億美元，佔花旗2021年風險敞口的0.3%。

花旗指，俄羅斯98億美元風險敞口中，包括存放在俄羅斯央行及其他金融機構約10億美元現金，與商業夥伴的18億美元逆回購協議，俄羅斯商業夥伴於俄國境外應收款項約16億美元。

花旗並預警，隨俄羅斯與烏克蘭衝突升溫，集團業務將受到潛在打擊，但花旗會密切注視俄烏地緣政治情況及經濟發展，盡量減低有關敞口及風險。

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