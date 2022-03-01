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【烏克蘭戰爭】控俄用真空彈 烏駐聯合國代表：違日內瓦公約

環球政治 12:18 2022/03/01

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烏克蘭頑強抵抗俄羅斯入侵，有傅俄軍將加強攻勢。烏克蘭駐聯合國代表瑪卡羅娃指控，俄羅斯用真空彈轟炸城市，嘗試嚴重破壞烏克蘭，違反日內瓦公約。有人權組織指控俄軍，使用被禁止的武器及襲擊平民目標。

【烏克蘭戰爭】首輪談判無結果 加拿大禁俄羅斯原油入口 【下一頁】

瑪卡羅娃（Oksana Markarova）周一（2月28日）與美國國會議員會面後表示，俄羅斯對烏克蘭使用俗稱「炸彈之父」（father of all bombs）的真空彈，違反日內瓦公約，試圖嚴重破壞烏克蘭。

瑪卡羅娃稱正積極向美國政府及國會議員尋求，向烏克蘭提供更多武器及加強制裁俄羅斯。瑪卡羅娃表明，俄羅斯應為入侵付出沉香代價。

【烏克蘭戰爭】全球體育協會加入 無限期禁賽俄羅斯 【下一頁】

美國白宮發言人普薩基（Jen Psaki）稱有報告指俄軍曾用真空彈，但未有證據證實，但揚言一旦獲證實，有關行為將屬戰爭罪行。駐美國俄羅斯大使館未有回應傳聞。

國際特赦組織（Amnesty International）及人權觀察（Human Rights Watch）均指出，有報告指俄羅斯使用被禁止的集束炸彈（Cluster munitions），前者更指控俄軍在烏克蘭東北部轟炸學前班學校。

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責任編輯：吳漢培

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