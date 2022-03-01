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【全民檢測禁足】港府據報研全民檢測期間停公共交通　港鐵首削繁忙時段班次

股市 12:15 2022/03/01

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【全民檢測禁足】港府據報研全民檢測期間停公共交通　港鐵首削繁忙時段班次

食衛局局長陳肇始周一提及不排除「禁足」配合全民檢測，引發必須品搶購潮，其後消息指出，港府研究在本月3輪全民強檢中的第一輪檢測，實施為期4天或8天「小禁足」。有本地傳媒今日報道，港府正評估全民檢測期間是否要停止公共交通，而市民出外或須出示快速篩查試劑盒檢測陰性證明。

港鐵公司 （00066） 今日已因港島綫及屯馬綫多名車長染疫或被列緊密接觸者，無法執勤，令早上繁忙時間的列車班次較正常疏10多秒至半分鐘不等。

港鐵半日股價微跌0.1%，報40.4元。九巴、龍運巴士母企載通 （00062） 跌0.3%，報12.5元。

據本報所得消息指，港府最新研究「小禁足」期間，市民外出購買食物等必須用品，可獲豁免。全民強檢原訂檢測3次、每次相隔7天，但港府正研究是否可縮短至每次3天，即6日至9日完成強檢。

【ET財智Talk】俄烏局勢升溫　內地股市將成資金避風港？　王良享談波動市況如何避險（立即收看）

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【全民檢測】陳肇始：全民檢測期間未完全排除禁足安排　部分甚至全部檢測樣本送內地化驗

港股 強制檢測 港鐵公司（00066） 載通（00062）
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