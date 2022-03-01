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【MWC 2022】三星總裁盧泰文親口證實　Galaxy Note系列經已終結

科技 13:00 2022/03/01

分享：

三星流動業務總裁盧泰文向外媒證實，Galaxy Note系列將步入歷史。

三星（Samsung）放棄Galaxy Note系列的傳聞，已在智能手機市場上流傳了一段時間。而在MWC 2022上，三星流動業務總裁盧泰文就向外媒證實，Galaxy Note系列將步入歷史，不過三星粉絲最喜愛的S Pen則不會消失。

【MWC 2022】三星超薄手提電腦Galaxy Book2 Pro系列登場　最平$8,200可入手？（多圖）

【三星手機】三星Galaxy S22 Ultra爆災情 　屏幕驚見紫色橫條紋

據外媒The Verge指，盧泰文親口證實：「從現在開始，Galaxy Note將會以Galaxy S Ultra的形式登場。」意味著Note系列經已終結，並會將Note系列的規格功能，整合到Galaxy S Ultra，以另一個方式將Galaxy Note延續下去。

事實上，三星去年起已停止推出新款Galaxy Note系列旗艦機，改為主打Galaxy S系列以及摺機系列。惟當時盧泰文及其他高管一直以曖昧態度示眾，一直未有清楚交代 Galaxy Note 系列的去向。直到是次MWC，三星終於證實Galaxy Note系列經已終結。

【電話卡實名制】新SIM卡今起實名登記　一文看清注意事項

責任編輯：曾曉汶

三星（Samsung）近日舉行Samsung Galaxy Unpacked 2022發布會，揭曉年度旗艦手機Galaxy S22系列。至於全新的Galaxy S22系列有何過人之處？本報記者就搶先上手試玩頂級版本Galaxy S22 Ultra！

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