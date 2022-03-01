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【石Sir午市閒談】今日推介洛陽玻璃｜吉利、德昌電機、華能國電、中廣核礦業、大唐新能源最新部署

股市 12:47 2022/03/01

分享：

恒生指數中午收報22694點，跌18點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介洛陽玻璃 （01108） ，另亦會分析吉利 （00175） 、德昌電機 （00179） 、華能國電 （00902） 、中廣核礦業 （01164） 、大唐新能源 （01798） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

Time code：

00：00 – 行業板塊升跌及期指走勢分析

05：05 – 吉利 （00175）                下破14.00元支持可見10.00元

06：35 – 德昌電機 （00179）           仍在尋底

07：55 – 華能國電 （00902）           突破三頂前夕？

10：08 – 中廣核礦業 （01164）        調整已多

11：31 – 大唐新能源 （01798）        調整或夠

13：15 – 洛陽玻璃 （01108）           調整或夠，可望回升

14：33 – 推介股表現記錄

15：08 – 過去7日解答問題記錄

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想問石Sir問題？ 立即登入留言：https：//bit.ly/3ecufRk

石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

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港股 吉利汽車（00175） 華能國際電力股份（00902） 大唐新能源（01798） 中廣核礦業（01164） 洛陽玻璃（01108） 德昌電機（00179） 石鏡泉
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