【石Sir午市閒談】今日推介洛陽玻璃｜吉利、德昌電機、華能國電、中廣核礦業、大唐新能源最新部署

恒生指數中午收報22694點，跌18點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介洛陽玻璃 （01108） ，另亦會分析吉利 （00175） 、德昌電機 （00179） 、華能國電 （00902） 、中廣核礦業 （01164） 、大唐新能源 （01798） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

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00：00 – 行業板塊升跌及期指走勢分析

05：05 – 吉利 （00175） 下破14.00元支持可見10.00元

06：35 – 德昌電機 （00179） 仍在尋底

07：55 – 華能國電 （00902） 突破三頂前夕？

10：08 – 中廣核礦業 （01164） 調整已多

11：31 – 大唐新能源 （01798） 調整或夠

13：15 – 洛陽玻璃 （01108） 調整或夠，可望回升

14：33 – 推介股表現記錄

15：08 – 過去7日解答問題記錄

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