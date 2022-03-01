【烏克蘭】「一星負評」抵制俄羅斯　網民利用Google Maps支持烏克蘭

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烏克蘭、俄羅斯戰爭持續，全球各地出現反對俄國攻擊烏克蘭的聲音。日前知名黑客組織Anonymous號召網民，在Google Maps上對俄羅斯景點、餐廳留下評論，並留言呼籲停戰或支持烏克蘭。
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Anonymous日前在Twitter上轉貼帳號「@Konrad03249040」的貼文，號召網友們到Google Maps上的俄羅斯景點、餐廳，留下評論及留言解釋烏克蘭正在發生的事情。事後得到不少網友支持，紛紛在Google Maps上留下評價，並呼籲停止戰爭。
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Anonymous又指，網民可以留下5星評論，若是由俄羅斯官方經營的地點，一律留下1星評論。例如一間位於莫斯科附近的咖啡店，有人留言表示「雖然咖啡很好喝，但入侵烏克蘭和戰爭行為是不對的」、「停止戰爭」、「俄羅斯軍隊離開烏克蘭」等。
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責任編輯：廖淑瑩