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【烏克蘭】「一星負評」抵制俄羅斯　網民利用Google Maps支持烏克蘭

科技 16:10 2022/03/01

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日前知名黑客組織Anonymous號召網民，在Google Maps上對俄羅斯景點、餐廳留下評論，並留言呼籲停戰或支持烏克蘭。

烏克蘭、俄羅斯戰爭持續，全球各地出現反對俄國攻擊烏克蘭的聲音。日前知名黑客組織Anonymous號召網民，在Google Maps上對俄羅斯景點、餐廳留下評論，並留言呼籲停戰或支持烏克蘭。

【烏克蘭】烏克蘭Google地圖使用率急升 查看俄軍入侵路線或是暴露烏克蘭人行蹤？
 
Anonymous日前在Twitter上轉貼帳號「@Konrad03249040」的貼文，號召網友們到Google Maps上的俄羅斯景點、餐廳，留下評論及留言解釋烏克蘭正在發生的事情。事後得到不少網友支持，紛紛在Google Maps上留下評價，並呼籲停止戰爭。

【烏克蘭】俄烏戰爭飛機砲擊假影片流傳 全因《ARMA 3》遊戲畫面太逼真？
 
Anonymous又指，網民可以留下5星評論，若是由俄羅斯官方經營的地點，一律留下1星評論。例如一間位於莫斯科附近的咖啡店，有人留言表示「雖然咖啡很好喝，但入侵烏克蘭和戰爭行為是不對的」、「停止戰爭」、「俄羅斯軍隊離開烏克蘭」等。

【烏克蘭】大規模文宣 烏克蘭APP Reface添加反戰推送通知

責任編輯：廖淑瑩

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