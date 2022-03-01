【烏克蘭】「一星負評」抵制俄羅斯 網民利用Google Maps支持烏克蘭

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▲ 日前知名黑客組織Anonymous號召網民，在Google Maps上對俄羅斯景點、餐廳留下評論，並留言呼籲停戰或支持烏克蘭。