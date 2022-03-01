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【職場熱話】有病徵都返工？ 公司吃早餐後證實確診 全部同事需檢測 打工仔怨「到底係愛定責任」

理財智慧 17:04 2022/03/01

分享：

第5波疫情肆虐，有病徵仍繼續上班的行為極其危險。若傳播開去恐會連累其他人，後果不堪設想。近日有網民在討論區發文指其工作大廈有其他公司的人明明有病徵仍然繼續上班，還在公司吃早餐，最後報告顯示確診，認為他們行為非常自私。

樓主經歷：

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【職場熱話】面試尾聲對方提問  「你還有什麼問題想問？」  求職者不想勉強發問感困惑下一頁

同場加映：【青姐話】前方是絕路%20希望在轉角 

有網民認為「他們可能擔憂不上班會被解僱 ，有些人Sick leave 是會被扣假期或薪金」、「我公司都有同事一樣，每日咳嗽仍繼續上班。其他同事都害怕會被傳染，難道要其他人請假來避開他？」。

亦有網民指「最重要是個人衛生意識要堅守，但大部分香港人都是自私的」、「好心做壞事，倒不如早點休息更好」、「咁過份」。

同場加映：【溫股知新】俄烏只是第一關%20投資高息股最啱 

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責任編輯：陸盈希

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疫情 早餐 咳嗽

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【職場熱話】失戀大過天？ 他人要求延遲開會時間 卻回「連開會都無資格」 打工仔感無奈網上訴苦

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