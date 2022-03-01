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【網絡攻擊】豐田汽車遭受網絡攻擊　暫時關閉日本工廠徹查

科技 14:05 2022/03/01

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汽車生產商豐田汽車遭受網絡攻擊，暫時關閉日本生產線。（法新社及豐田汽車官網圖片）

近年愈來愈多黑客針對供應鏈作網絡攻擊，汽車製造商豐田汽車（Toyota）也難逃一劫。豐田汽車指出，黑客攻擊了其塑膠及電子元件供應商，並在昨（28日）宣布將關閉日本工廠徹查事件，預料損失約1.3萬輛汽車的產量。

據悉，日本零件供應商Kojima Industries遭受網路攻擊，令管理零件供應的系統故障，影響了豐田汽車的生產線。因此，豐田汽車宣布將於今（1日）起，暫停日本14間工廠及28條產線。值得注意的是，豐田汽車因供應商系統故障而導致日本所有工廠停工為史上首例。豐田汽車亦為此事造成的不便致歉。

【烏克蘭】Netflix拒播俄羅斯國營電視頻道　或違反當地電視廣播法

據《路透社》報道，日本政府正徹查此事。由於日本於俄烏戰事上的立場鮮明，不但支持西方盟國金融制裁俄羅斯，還阻止阻止俄羅斯銀行進入環球銀行金融電信協會（SWIFT）國際支付系統，亦對烏克蘭提供1億美元（約7.8億港元）援助。因此，日本首相岸田文雄透露，不排除這次黑客攻擊與俄羅斯有關，事件仍然有待調查。

事實上，汽車行業正面對不同因素影響供應，包括全球半導體芯片短缺，令供應鏈中斷。豐田上月亦表示，因芯片短缺而預計將無法實現900萬輛的年產量目標。這次的網絡攻擊令豐田汽車全面停止日本生產線，進一步影響汽車供應。

【蘋果健康研究】藉Apple Watch及iPhone收集數據　揭多囊卵巢綜合症影響

【烏克蘭戰爭】俄羅斯要求TikTok　停止向未成年人士推薦軍事內容

責任編輯：吳嘉雯

三星（Samsung）近日舉行Samsung Galaxy Unpacked 2022發布會，揭曉年度旗艦手機Galaxy S22系列。至於全新的Galaxy S22系列有何過人之處？本報記者就搶先上手試玩頂級版本Galaxy S22 Ultra！

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