【第五波疫情】港鐵多名車長染疫需調整班次 情況惡化或需關閉個別車站

港鐵港島線及屯馬線多名車長，因感染新冠病毒或被列作密切接觸者而需要隔離，以致未能執勤，令早上繁忙時段的列車班次需作輕微調整，較正常多十多秒至半分鐘不等。假如情況進一步惡化，對港鐵服務構成更大影響，港鐵將會進一步調整列車班次，甚至是短暫關閉個別車站。

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港鐵透露，在第五波疫情下，至今已錄得超過1,100宗相關人員的確診個案。截至昨日下午6時的過去24小時，共錄得227宗涉及車務及維修員工及承辦商人員初步確診個案。現時，多個港鐵車站的顧客服務中心，亦已因人手問題而被迫暫時關閉。

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責任編輯：嚴浩文