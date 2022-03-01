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【職場熱話】同事疑確診仍要上班 經理指快速測試不能盡信 打工仔憂被傳染 直斥公司無良缺社會責任

理財智慧 17:03 2022/03/01

分享：

香港疫情持續嚴峻，不少人都相繼確診。若然有同事疑似「中招」，不知各位打工仔所工作的公司會讓他繼續上班還是在家休息呢？近日有網民在「連登」討論區發文指公司有兩位同事疑似被感染，但經理不受理，還要求他們繼續上班，因而直斥公司無良。

樓主經歷：

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【職場熱話】低學歷同事難溝通？ 眼光窄又自我中心 只會指責別人 打工仔直言「他們思想很有問題」下一頁

同場加映：【青姐話】前方是絕路%20希望在轉角

有網民認為「很多公司都不會關門，所有零售業都是錢大個天」、「某大型連鎖店口講齊心抗疫，實質有員工確診，亦是等到晚上關門才進行消毒，而且沒有通告通知」、「開名啦，不開名有什麼用」。

亦有網民指「有什麼問題，官方立場好像都是一樣，只有收到檢測結果才當作確診」、「經理不用企鋪所以才如此大聲」。

同場加映：【溫股知新】俄烏只是第一關%20投資高息股最啱 

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責任編輯：陸盈希

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【職場熱話】有病徵都返工？ 公司吃早餐後證實確診 全部同事需檢測 打工仔怨「到底係愛定責任」

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