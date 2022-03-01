  • 26°C
香港時間 : 2022301日 (二) 13:35
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【A股布局】2月國內基金發行反應冷淡 A股後市難樂觀？

股樓投資 13:11 2022/03/01

分享：

國內2月基金發行不容樂觀，發行份額、數量按月均出現大幅下滑。Wind數據顯示，以基金成立日作為統計標準，2月新成立基金數量共58隻，相比1月的148隻下滑約六成；基金發行份額合計為294.15億份，相比1月大幅縮水75%。

【同場加映】青姐話：前方是絕路 希望在轉角

從結構來看，2月股票型、混合型、債券型發行份額佔比分別為11.8%、57.3%和26.2%。其中，股票型、混合型基金的平均發行份額繼續保持下滑態勢，分別為2.7億份和4.8億份。值得注意的是，今年以來已有5隻基金宣布發行失敗，包括2隻權益類ETF、2隻債券型基金和1隻混合型基金。

【延伸閱讀】俄烏事件：疫情戰火夾擊大市 精選10隻避險港股，請按【見下頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

基金發行向來是新增流動性的來源。由於今年明星基金也回報慘淡，昔日的基金愛股如新能源股、消費股表現欠佳，賺錢效應低下，導致投資者無興趣再投入新資金進場。年初至今，滬深300指數累挫7%左右，基金無新水到，很難推動後市有好表現。

【同場加映】溫股知新：三項因素累港股 匯控部署勿亂估

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：林衛

開啟hket App，閱讀全文
滬深300指數 A股

下一篇文章

【第五波疫情】港鐵多名車長染疫需調整班次 情況惡化或需關閉個別車站
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【食肆停業】又一連鎖食店停業 稻香集團3月1日起暫時停業 直至疫情緩和
【食肆停業】又一連鎖食店停業 稻香集團3月1日起暫時停業 直至疫情緩和
【內房危機】融創傳向信達洽售京滬項目 集資數十億人幣
【內房危機】融創傳向信達洽售京滬項目 集資數十億人幣
【室內設計】二人世界變一家四口 46萬翻新500呎單位 飯廳變身幼兒遊戲區 小型圖書館培養閱讀興趣
【室內設計】二人世界變一家四口 46萬翻新500呎單位 飯廳變身幼兒遊戲區 小型圖書館培養閱讀興趣
【有相睇】赤柱村道大宅連地皮放售　叫價10億　奢華洋房面積逾7400呎　業主背景有來頭
【有相睇】赤柱村道大宅連地皮放售　叫價10億　奢華洋房面積逾7400呎　業主背景有來頭
【筍工推介】1823招聘客戶服務主管　月薪逾2.6萬元　中學畢業有行政工作經驗可申請
【筍工推介】1823招聘客戶服務主管　月薪逾2.6萬元　中學畢業有行政工作經驗可申請
【職場熱話】夫妻同時WFH 人妻經常批評老公工作及下屬 老公：不如你做埋我份工
【職場熱話】夫妻同時WFH 人妻經常批評老公工作及下屬 老公：不如你做埋我份工
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款