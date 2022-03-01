【A股布局】2月國內基金發行反應冷淡 A股後市難樂觀？

國內2月基金發行不容樂觀，發行份額、數量按月均出現大幅下滑。Wind數據顯示，以基金成立日作為統計標準，2月新成立基金數量共58隻，相比1月的148隻下滑約六成；基金發行份額合計為294.15億份，相比1月大幅縮水75%。

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從結構來看，2月股票型、混合型、債券型發行份額佔比分別為11.8%、57.3%和26.2%。其中，股票型、混合型基金的平均發行份額繼續保持下滑態勢，分別為2.7億份和4.8億份。值得注意的是，今年以來已有5隻基金宣布發行失敗，包括2隻權益類ETF、2隻債券型基金和1隻混合型基金。

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基金發行向來是新增流動性的來源。由於今年明星基金也回報慘淡，昔日的基金愛股如新能源股、消費股表現欠佳，賺錢效應低下，導致投資者無興趣再投入新資金進場。年初至今，滬深300指數累挫7%左右，基金無新水到，很難推動後市有好表現。

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記者：林衛