【黃金】俄烏局勢影響避險情緒升溫 國內民眾買金條保值

因俄烏局勢緊張，投資者避險情緒升溫，黃金成搶手貨。據內地報道，從北京、成都多家金店、銀行和典當行發現，黃金產品特別是投資金條頗為暢銷。展望後市，專家預計金價繼續走強的概率較大，但投資難度有所加大，建議謹慎投資。

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從「落地」觀察，成都周大生、老鳳祥、周大福等金店的黃金首飾報價均為每克502元（人民幣，下同），除老鳳祥有每克優惠20元的活動外，其餘均無優惠活動。一位工作人員表示，2021年黃金價格最低時為每克460元左右，今年因受俄烏衝突影響，金價出現上漲，但還沒有達到前期的高點，即每克600元。

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展望後市，業內人士普遍認為黃金價格波動幅度較大，整體略偏向看好，但操作難度較大。國信期貨表示，3月中旬聯儲局會議大概率將進行2019年以來的首次加息，當前通脹主要矛盾仍存，聯儲局可能會給出更強的緊縮預期以打壓居高不下的通脹預期。又有專家不建議目前投資金條，「近期金價上漲主要是受俄烏衝突影響，加之每年春節前後是黃金消費的旺季，所以金價相對較高。到6月，金價可能會出現低點。」

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記者：林衛