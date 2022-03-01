【電話卡實名制】新SIM卡今起實名登記　一文看清注意事項

▲ 根據規例，今（1日）起新發售的電話智能卡，包括上台月費服務及電話儲值卡（俗稱太空卡），需在啓動服務前完成實名登記。

俗稱「電話卡實名制」的《電訊（登記用戶識別卡）規例》於去年9月1日正式實施。根據規例，今（1日）起新發售的電話智能卡，包括上台月費服務及電話儲值卡（俗稱太空卡），需在啓動服務前完成實名登記。在登記的時候，又有哪些要注意的地方？

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哪些人需要登記？

由3月1日起，所有新發售的電話智能卡，包括上台月費服務及電話儲值卡，啓動服務前須完成實名登記。

正使用上台月費服務的用戶，除非「轉台」或開設新的電話號碼，否則無須再作登記。現有儲值卡用戶則須於明年2月23日或之前，向發卡電訊商完成實名登記，方可於時限後正常使用服務。

要登記哪些資料？

用戶可根據所屬電訊商以短訊或其他方式發出的實名登記提示，透過不同途徑，如：所屬電訊商門市、流動應用程式或網頁進行實名登記。

個人用戶須登記：姓名、出生日期、香港身份證號碼及提供香港身份證副本。16歲以下用戶必須具年滿18歲成年人確認方可登記；該成年人資料亦需一同被登記。

企業用戶方面，申請者須提供商業登記資料及指定一名負責人，並紀錄該名人士的個人資料。

最多可以登記多少張？

規例訂明，個人用戶可向每間電訊商分別登記最多10張電話儲值卡；企業用戶則可向每間電訊商登記最多25張電話儲值卡；上台月費服務則沒有登記數量限制。

電話卡實的登記步驟：

1）將新SIM卡插入智能手機，開啟流動數據服務，同時需要關閉無線網絡（Wi-Fi）。

2）根據所屬電訊商所提供的短訊或其他方式發出的實名登記提示，開始登記程序。按通訊辦要求，該短訊會包含：用戶的電話儲值卡的流動電話號碼、電訊商名稱、登記網址等資料。

3）輸入或核實需要實名登記的流動電話號碼或SIM卡卡號（即ICCID），同時留意手機短訊，因部分電訊商會發出一次性密碼供用戶進行驗證。

4）準備用作實名登記的身份證明文件，並拍攝或上傳該身份證明文件正本。

5）系統可從身份證明文件自動讀取的所需資料，如有需要，用戶可作出更正；

6）確認相關實名登記及收集個人資料的聲明後，即完成登記。

7）成功登記的用戶將會收到所屬電訊商發出的確認通知。

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責任編輯：曾曉汶

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