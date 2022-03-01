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【PMI】中國官方製造業PMI維持擴張 新訂單指數景氣回升

股樓投資 12:06 2022/03/01

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國家統計局公布，2月官方製造業採購經理人指數（PMI）為50.2，勝預期，也高於上月0.1個百分點，顯示內地企業在春節後復工復產形勢良好，需求改善，預期向好，製造業景氣水平略有回升。從企業規模看，大、中型企業PMI分別為51.8%和51.4%，比上月上升0.2和0.9個百分點，均高於臨界點；小型企業PMI為45.1%，比上月下降0.9個百分點，低於臨界點。

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具體來看，一是供需兩端均有所擴張。受春節假日因素影響，製造業生產經營活動擴張放緩，生產指數為50.4%，但新訂單指數為50.7%，比上月上升1.4個百分點，重回擴張區間，表明節後製造業市場需求釋放有所加快。從行業情況看，醫藥、專用設備、汽車等行業生產指數和新訂單指數均高於54%，行業發展較快。二是價格指數漲幅較大。主要原材料購進價格指數和出廠價格指數分別為60%和54.1%，高於上月3.6個和3.2個百分點，兩個價格指數均連續兩個月明顯上升，製造業市場價格總體水平漲幅擴大。從行業情況看，石油煤炭及其他燃料加工、有色金屬冶煉及壓延加工等行業兩個價格指數均繼續位於60%以上高位區間。

【延伸閱讀】港股通：中金預料多達24隻港股 或獲納入港股通，請按【見下頁

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三是企業預期繼續回暖。春節過後，製造業生產活動逐步恢復常態，近期相關部門出台一系列促進工業經濟平穩增長的政策措施，企業市場預期進一步提升，生產經營活動預期指數為58.7%，高於上月1.2個百分點，升至近期高點。從行業情況看，調查的21個行業生產經營活動預期指數均位於景氣區間，其中有色金屬冶煉及壓延加工、汽車、電氣機械器材等行業連續兩個月位於60.0%以上高位景氣區間，相關行業企業對近期市場發展信心較強。

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記者：林衛

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