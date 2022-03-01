【異動股】京信通信發盈警 預告去年虧損擴大 股價急插逾15%

京信通信（02342）發盈警，預期截至去年12月31日止年度將錄得虧損約5.9億元，對比2020年同期年度虧損為約1.9億元。京信通信去年虧損擴大，股價今日（1日）應聲下挫，低見1.58元，大跌16.8%，最新報1.6元，仍急插15.8%。

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公司解釋，虧損主要是因為去年全球疫情影響了應收賬的可收回性，而電信行業技術發展迅速，導致存貨過時陳舊呆滯的存貨計提撥備，因此集團應收帳及存貨撥備方面等費用大幅增加。與此同時，因應集團正在進行分拆京信網絡於上海證券交易所科創板獨立上市，現積極推進以符合相關上市之要求。

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另外，隨著5G進入縱深建設階段，集團為推出的5G網絡及提升5G新產品的競爭力，在5G網絡方面增加研發成本，導致整體研發成本有所增加。

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記者：郭秀慧