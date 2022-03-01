【烏克蘭戰爭】首輪談判無結果 僅達一共識

烏克蘭和俄羅斯戰事持續，兩國官員周一（28日）舉行會談。惟雙方首輪談判未有結果，兩國官員指或舉行更多會談。俄羅斯及烏克蘭官員皆同意，兩國未來舉行更多談判。烏克蘭透露，第二輪談判或在短期內舉行。

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《半島新聞台》報稱會談時長約5小時，俄羅斯及烏克蘭皆確定部分優先議題。目前尚未清楚議題內容，但已知烏克蘭要俄方立即停火並撤出軍隊。俄羅斯則要求烏克蘭保持中立，並承諾不會加入北約。

烏克蘭及俄羅斯官員周一在白俄邊境舉行會談，兩國官員表示，雙方在烏克蘭戰爭期間或會舉行更多談判。美媒NBC引述俄羅斯議會國際事務委員會（ international affairs committee）負責人Leonid Slutsky報道，雙方會談期間找到可取得進展領域。

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烏克蘭總統辦公室顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）拒透露談判細節，但強調舉行會談的重點是達至停戰。波多利亞克指，第二輪談判或在不久的將來，於波蘭白俄邊境舉行，雙方已就此達成協議。

烏克蘭軍隊仍正努力確保主要城市控制，及減緩俄軍對首都基輔（Kyiv）推進速度。

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責任編輯：李俊儀