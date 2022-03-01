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【烏克蘭戰爭】首輪談判無結果 加拿大禁俄羅斯原油入口

環球社會熱點 11:34 2022/03/01

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烏克蘭和俄羅斯戰事持續，兩國官員周一（28日）舉行會談。惟雙方首輪談判未有結果，兩國官員指或舉行更多會談。加拿大宣布禁止俄羅斯原油入口，應對烏克蘭危機。歐盟宣布對俄羅斯總統普京發言人佩斯拜夫等26人實施制裁，現時歐盟已累積制裁俄羅斯680人及53個實體。

全球體育協會加入 無限期禁賽俄羅斯 【下一頁】

烏克蘭及俄羅斯官員周一在白俄邊境舉行會談，兩國官員表示，雙方在烏克蘭戰爭期間或會舉行更多談判。美媒NBC引述俄羅斯議會國際事務委員會（ international affairs committee）負責人Leonid Slutsky報道，雙方會談期間找到可取得進展領域。據報烏克蘭軍隊仍正努力確保主要城市控制，及減緩俄軍對首都基輔（Kyiv）推進速度。 

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）周一宣布，將禁止俄羅斯原油入口應入侵烏克蘭行的行為。加拿大政府解釋，原油行業令普京及俄羅斯財閥受益匪淺。加拿大原油生產商協會（The Canadian Association of Petroleum Producers）數據顯示，加拿大2019年時進口價值5.55億美元（約43.3億港元）俄羅斯原油。

俄前高官揭 普京目標3月2日宣布烏克蘭戰爭勝利 【下一頁】

加拿大是首個正式針對俄羅斯能源行業實施制裁的西方國家，美國白宮周一曾指未排除限制美國購買原油及天然氣的可能性，但目前尚未正式實施制裁。

歐盟周一宣布對佩斯拜夫（Dmitry Peskov）等26人實施制裁，歐盟批評佩斯拜夫多次發表捍衛俄羅斯入侵行為。歐盟外交政策負責人博雷利（Josep Borrell ）表示，制裁行為可揭露受普京庇佑人士的財富，令促成烏克蘭戰爭人士為行動付出代價。

歐盟透露，連同周一新增26人及俄羅斯保險公司SOGAZ在內，已累積制裁俄羅斯680人及53個實體。

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責任編輯：李俊儀

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