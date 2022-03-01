【SWIFT】摩通戴蒙：俄羅斯銀行剔出SWIFT或釀「意想不到的後果」

▲ 摩通戴蒙：俄羅斯銀行剔出SWIFT或釀「意想不到的後果」

摩根大通行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）接受外電訪問時稱，切斷俄羅斯銀行與SWIFT系統的聯繫可能會帶來「意想不到的後果（unintended consequences）」，包括第三方或找替代方法避開這個懲罰措施。戴蒙發言後，摩通發言人旋即澄清，尋找替代方法的是指不良市場參與者，並非摩根大通。

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戴蒙指，美國的銀行仍在與政府討論，如何理解對俄羅斯實施的制裁，特別是將俄羅斯銀行剔出SWIFT系統。

他認為，限制俄羅斯進入SWIFT系統可能有很多變通辦法，這意味著它不會單獨阻止受制裁的一方或其他人開展業務，切斷並不意味著替代系統也被阻止。

另外，戴蒙指，財政刺激和量化寬鬆可能太多，美國經濟仍然強勁，聯儲局或將以大力度的緊縮來應對。他並不認為當前所有通脹都是暫時，但預計隨著時間推移，部分物價上漲情況會有所改善。

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