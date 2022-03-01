【烏克蘭戰爭】柔聯暫停普京名譽主席銜頭 國際足協禁賽俄羅斯（第二版）

俄羅斯入侵烏克蘭戰事已展開5日，全球體壇反戰聲浪不斷。歐洲足協（UEFA）及國際足協（FIFA）發表聯合聲明，表示將無限期禁賽俄羅斯球會及國家隊。世界欖球協會不但無限期禁賽俄羅斯，更向白俄羅斯國家隊發出相同禁賽令。

（第二版更新普京情況）

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國際柔道聯盟同日宣布，暫停俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）的名譽主席銜頭，世界跆拳道聯盟更撤銷普京的榮譽黑帶資格。

繼國際奧委會（IOC）後，UEFA及FIFA周一（2月28日）發出聯合聲明，決定禁止俄羅斯球會及國家隊參與任何兩會舉行的賽事，直至另行通知。聲明指出，足球界團結一致支持決定，與烏克蘭人民同在，希望情況能盡快有改善。

UEFA同時宣布，立即全面取消與俄羅斯天然氣公司（Gazprom）的長期贊助合作。Gazprom為歐聯的一大長期贊助商，亦是2024歐洲國家盃及歐洲國家隊賽事贊助商之一，雙方達成高價贊助協議。

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FIFA原先在周日（2月27日）提出，俄羅斯國家隊改名及在中立場作賽，仍可繼續參加世界盃外圍賽，但建議遭世界盃資格賽對手波蘭拒絕。FIFA周一引用IOC的呼籲，宣布無限期禁賽俄羅斯國家隊。

世界橄欖球協會同日宣布無限期禁賽俄羅斯國家隊，亦以協助俄羅斯入侵烏克蘭為由，向白俄羅斯國家隊發出無限期禁賽令。

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責任編輯：吳漢培