【烏克蘭】Netflix拒播俄羅斯國營電視頻道　或違反當地電視廣播法

▲ 繼Meta、Google及Microsoft等接連對俄實施網絡制裁後，串流影片平台Netflix亦宣布加入陣營，拒播俄羅斯的國營電視頻道。（法新社）

俄烏戰事一觸即發，已持續影響各大科技企業與俄羅斯的關係。繼Meta、Google及Microsoft等接連對俄實施網絡制裁後，串流影片平台Netflix亦宣布加入陣營，拒播俄羅斯的國營電視頻道；但此舉動，Netflix將違反俄羅斯的廣播法，或會面臨俄方的法律制裁。

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根據俄羅斯的電視廣播法（Vitrina TV law），明確要求擁有超過10萬訂閱用戶的影視服務平台，必須免費播放20個俄羅斯電視節目頻道。而在去年12月，俄羅斯通訊監管機構Roskomnadzor已將Netflix列為需遵守該法例的平台之一，這項法規亦會於3月1日生效。

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據悉，外界擔心此項法規將令Netflix成為俄羅斯的國家宣傳品，並透過當地電視頻道向全球宣示入侵烏克蘭是合理的報道。不過，Netflix日前發表聲明，表示鑑於目前的俄烏戰事情況，該公司沒有計畫在其服務中加入俄羅斯的節目頻道。

外媒《Engadget》向Netflix查詢，有關是次行動或會違犯俄方法律，Netflix就表示未有因或面臨撤出俄羅斯市場而感擔憂。

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責任編輯：陳卓賢