  • 26°C
香港時間 : 2022301日 (二) 13:34
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【烏克蘭】Netflix拒播俄羅斯國營電視頻道　或違反當地電視廣播法

科技 12:30 2022/03/01

分享：

繼Meta、Google及Microsoft等接連對俄實施網絡制裁後，串流影片平台Netflix亦宣布加入陣營，拒播俄羅斯的國營電視頻道。（法新社）

俄烏戰事一觸即發，已持續影響各大科技企業與俄羅斯的關係。繼Meta、Google及Microsoft等接連對俄實施網絡制裁後，串流影片平台Netflix亦宣布加入陣營，拒播俄羅斯的國營電視頻道；但此舉動，Netflix將違反俄羅斯的廣播法，或會面臨俄方的法律制裁。

【烏克蘭戰爭】俄羅斯要求TikTok　停止向未成年人士推薦軍事內容

根據俄羅斯的電視廣播法（Vitrina TV law），明確要求擁有超過10萬訂閱用戶的影視服務平台，必須免費播放20個俄羅斯電視節目頻道。而在去年12月，俄羅斯通訊監管機構Roskomnadzor已將Netflix列為需遵守該法例的平台之一，這項法規亦會於3月1日生效。

【烏克蘭戰爭】Airbnb將為10萬名烏克蘭難民　提供免費臨時房屋

據悉，外界擔心此項法規將令Netflix成為俄羅斯的國家宣傳品，並透過當地電視頻道向全球宣示入侵烏克蘭是合理的報道。不過，Netflix日前發表聲明，表示鑑於目前的俄烏戰事情況，該公司沒有計畫在其服務中加入俄羅斯的節目頻道。

外媒《Engadget》向Netflix查詢，有關是次行動或會違犯俄方法律，Netflix就表示未有因或面臨撤出俄羅斯市場而感擔憂。

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：陳卓賢

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【烏克蘭】FB、IG刪除40個虛假賬戶　涉散播虛假俄烏戰事消息
2022/02/28
【烏克蘭】FB、IG刪除40個虛假賬戶　涉散播虛假俄烏戰事消息
【烏克蘭】烏克蘭政府開Telegram頻道　成立志願者IT軍團對抗俄羅斯
2022/02/28
【烏克蘭】烏克蘭政府開Telegram頻道　成立志願者IT軍團對抗俄羅斯
【烏克蘭】俄烏戰爭持續　烏克蘭企業應如何部署？
2022/02/28
【烏克蘭】俄烏戰爭持續　烏克蘭企業應如何部署？
【烏克蘭】大規模文宣　烏克蘭APP Reface添加反戰推送通知
今日
【烏克蘭】大規模文宣　烏克蘭APP Reface添加反戰推送通知

你可能感興趣

【烏克蘭】FB、IG刪除40個虛假賬戶　涉散播虛假俄烏戰事消息
15:30 2022/02/28
【烏克蘭】FB、IG刪除40個虛假賬戶　涉散播虛假俄烏戰事消息
【烏克蘭】烏克蘭政府開Telegram頻道　成立志願者IT軍團對抗俄羅斯
16:30 2022/02/28
【烏克蘭】烏克蘭政府開Telegram頻道　成立志願者IT軍團對抗俄羅斯
【烏克蘭】俄烏戰爭持續　烏克蘭企業應如何部署？
19:16 2022/02/28
【烏克蘭】俄烏戰爭持續　烏克蘭企業應如何部署？
烏克蘭 創新科技及應用 Meta 制裁 串流 電視 Google Netflix Microsoft 俄羅斯

上一篇文章

【MWC 2022】三星總裁盧泰文親口證實　Galaxy Note系列經已終結

下一篇文章

【蘋果健康研究】藉Apple Watch及iPhone收集數據　揭多囊卵巢綜合症影響
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【烏克蘭】烏克蘭Google地圖使用率急升 　查看俄軍入侵路線或是暴露烏克蘭人行蹤？
【烏克蘭】烏克蘭Google地圖使用率急升 　查看俄軍入侵路線或是暴露烏克蘭人行蹤？
【手機搜尋懶人包】該選擇邊款快速抗原測試？　4大連結查看政府認可、歐盟通用清單（附教學＋圖）
【手機搜尋懶人包】該選擇邊款快速抗原測試？　4大連結查看政府認可、歐盟通用清單（附教學＋圖）
【烏克蘭】俄烏戰爭飛機砲擊假影片流傳　全因《ARMA 3》遊戲畫面太逼真？
【烏克蘭】俄烏戰爭飛機砲擊假影片流傳　全因《ARMA 3》遊戲畫面太逼真？
【MWC 2022】華為迎戰亞馬遜　發布首款電子書閱讀器MatePad Paper
【MWC 2022】華為迎戰亞馬遜　發布首款電子書閱讀器MatePad Paper
【烏克蘭】烏克蘭政府發起加密貨幣眾籌　Twitter緊急呼籲捐贈比特幣+以太幣
【烏克蘭】烏克蘭政府發起加密貨幣眾籌　Twitter緊急呼籲捐贈比特幣+以太幣
【電話卡實名制】新SIM卡3月1日起　需實名登記
【電話卡實名制】新SIM卡3月1日起　需實名登記
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款