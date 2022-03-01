▲ 【第五波疫情】中銀新增11間分行暫停服務 累計過百分行因疫情暫時關閉

中銀香港 （02388） 公佈，因應有分行員工初步確診新型冠狀病毒，部分分行將由3月1日（星期二）起暫停營業，直至另行通知，涉及分行包括：香港仔分行、石塘咀分行、健康村分行、大角咀分行、德福廣場分行、黃埔花園分行、葵昌路分行、屯門市廣場分行、大圍分行、馬鞍山廣場分行，以及上水分行。根據中銀香港分行網頁，至今已有過百間分行因疫情而暫時關閉。

中銀香港稱，將採取相應的防疫措施，包括徹底清潔及消毒有關分行，安排相關分行的所有員工接受檢測及在家隔離。有關分行的所有員工均嚴格遵守該行防疫措施的要求， 包括於工作期間佩戴口罩及做好體溫檢測。該行會繼續密切留意有關情況，就有關個案與衞生防護中心保持緊密聯繫，全力配合做好防疫工作。

此外，該行早前暫停營業的部分分行將由3月1日（星期二）起恢復營業，有關分行包括：中環永安集團大廈分行、海怡分行、海怡分行保管箱服務中心、軒尼詩道409號分行、跑馬地中銀理財中心、鰂魚涌分行、北角英皇中心分行、北角恒英大廈分行、黃大仙分行、紅磡義達大廈分行、馬頭圍道分行、油塘分行、又一城分行、尖沙咀分行、大埔分行、沙田分行、葵涌廣場分行、上葵涌分行、元朗青山道分行、教育路分行、天水圍分行，以及東薈城銀行服務中心。

中銀香港指，因應員工確診而暫停營業的分行已徹底清潔及消毒，分行員工亦已接受檢測，結果均為陰性。該行已在分行採取防疫衞生措施，進入分行的客戶須量度體溫及佩戴口罩，並實施特別的客戶分流及排隊安排。

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