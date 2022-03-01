▲ 【烏克蘭戰爭】MSCI或本周加入「變相制裁」 就俄羅斯股市可投資性尋求意見

俄羅斯入侵烏克蘭後，多國加入制裁俄羅斯，國際指數編製公司MSCI 公布，正尋求國際機構投資者對俄羅斯股市的准入、可投資程度的意見。MSCI表示，會因應投資者回應決定會否更改MSCI俄羅斯指數在MSCI新興市場指數的定位，預計本星期後期會有結果公布。

MSCI表示，正密切關注近期俄羅斯市場發展，包括各國對俄羅斯個別公司的制裁、莫斯科交易所交易限制和停市、盧布可兌換情況惡化、部分俄羅斯銀行被剔出SWIFT等負面影響。MSCI提醒指數用家要自行確保投資組合符合各地合規要求。

MSCI 2月已停納俄股 俄股總市值約港股8分1

MSCI於2月24日已公布，因應各國對俄羅斯的制裁，而暫停根據季檢結果將俄羅斯股份納入指數內。

據世界交易所聯會（World Federation of Exchanges）資料，莫斯科交易所（MOEX）於1月底總市場市值約8053.14億美元，約相當於港股總市值的8分之1。



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