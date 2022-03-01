▲ 【小禁足概念股】HKTVmall母企香港科技探索午後升幅擴至近一成 百佳萬寧縮減營業

第五波疫情下，港府擬於3月中實施全民檢測。最新消息指，政府擬在全民檢測期間加入「全民小禁足」方案。連同超市、必須品連鎖關店或提早關門，經營HKTVmall的香港科技探索 （01137） 即日股價愈升愈有，至下午2時35分，香港科技探索股價升9.5%，報9.09元，創逾一個月高，即市成交也增至1.3億元。

消息指，全民檢測方案中，正積極探討21日方案或9日方案，兩個全民檢測方案，無論是「首4日」或「首8日」均涉及一個「全民小禁足」方案。

香港科技探索副主席行政總裁王維基早前表示HKTVmall邀餐飲業朋友合作，成為短期的客戶訂單的自取點，並同時又急聘大量兼職。

公司月初披露，HKTVmall在1月業務表現達至新高。受惠於農曆新年前效應，以及收緊新型冠狀病毒預防措施以減少聚集，其中包括訂單總商品交易額為6.99億港元，平均每日訂單總商品交易額為2250萬港元及平均每日訂單數量為47,400 張，按年增長分別為23.9%、23.6% 及 32.8%。而2022年全年訂單總商品交易額目標75億元至80億元。

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編輯：姚卓然