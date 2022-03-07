  • 22°C
香港時間 : 2022307日 (一) 12:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【第五波疫情】麥當勞縮營業時間、百佳惠康提早關門　一文看清食肆商店最新營業安排

股市 11:46 2022/03/07

分享：

一文看清食肆商店最新營業安排

香港新冠病毒第五波疫情未見頂，隨著政府進一步收緊社交距離措施、員工相繼確診，多間食肆及商店因而開始宣布停業、停堂食及更改營業時間，包括大家樂、麥當勞、萬寧、百佳等大型連鎖店。本文以一文形式綜合食肆及商店最新營業安排。

【食肆】

【3月7日更新】

麥當勞90間分店營業至下午6時、38間停業

全港超過245間麥當勞餐廳當中，合共38間餐廳會暫停營業，另外約90間會營業至下午6時，其餘餐廳亦會縮短營業時間。詳情可看【下一頁】

【3月2日更新】

稻香全綫分店3.1停業

稻香集團全線分店由3月1日起暫時停業，直至疫情緩和。至於稻香集團旗下的昌餅家，全線分店照常營業，但將軍澳南豐廣場及尖沙咀天星碼頭分店除外。

大家樂及一粥麵大部份分店停堂食

大家樂 （00341） 由3月1日起，大家樂快餐及一粥麵分店將暫停提供堂食服務，只提供外賣服務，直至另行通知，不過，部分分店仍會維持堂食服務。【維持堂食分店名單】

麥當勞暫停24小時通宵服務

麥當勞表示，所有甜品站暫停供應及更改營業時間，並暫停24小時通宵服務，包括24小時麥麥送，亦會縮短部分餐廳營業時間。詳情【按此】

敘福樓全綫分店停業

敘福樓 （01978） 旗下牛角、牛角Buffet、牛角次男坊、牛涮鍋、温野菜、柳氏家、和平飯店及永華日常所有分店於2月28日起開始暫停營業。【下一頁】

壽司郎調整營業時間

壽司郎指，所有分店均設有外賣自取及FoodPanda外賣。而12間分店的營業時間有所調整。

譚仔更改營業時間【按此】

譚仔三哥米線調整營業時間【按此】

KFC調整分店營業時間【按此】

大快活部分分店調整營業時間【按此】

------------------------------

【商店】

【3月4日更新】

惠康：7間分店下午5時關門

惠康調整超過320間分店營業時間，詳情可看【下一頁】

【3月2日更新】

實惠縮減營業時間

實惠表示，為配合疫情發展，從周三（2日）起全線分店營業時間將縮減為早上11時至晚上8時。

百佳部分分行下午3時關門

百佳3月1日表示，考慮到現時疫情嚴峻，為平衡員工及顧客安全，繼續為顧客提供服務，全線百佳營業時間調整，有部分分店下午3時關門。

詳細安排，可看【下一頁】

屈臣氏設WhatsApp查分店營業時間

屈臣氏在社交平台表示，門市分店會繼續維持服務，但店舖營業時間或根據疫情而不定時更改，設下WhatsApp Chatbox 供市民向屈臣氏分店店長查詢。屈臣氏續指，屈臣氏網店因應物流情況嚴峻及人手非常緊絀，3月1日至16日原定送貨上門服務會有所延遲。

詳情安排，可看【下一頁】

萬寧53間分店停業

萬寧表示，由3月1日（星期二）起，53間萬寧店鋪將會暫時停止營業，直至另行通知。暫停營業的萬寧店鋪遍佈港九新界各區。另外，有38間萬寧店鋪將暫提供提供網購店取服務，直至另行通知。

萬寧53間分店停業名單，看【下一頁】

相關文章：【第五波疫情】一田、AEON、city’super調整營業時間　一文看清百貨及超市最新營業安排

經濟 麥當勞 大家樂 美心 KFC 一粥麵 牛角 大快活 壽司郎 萬寧
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【烏克蘭戰爭】俄羅斯警告第三次世界大戰將是「核戰」　歐洲股市、美股期貨暫微升　油價升近6%
【烏克蘭戰爭】俄羅斯警告第三次世界大戰將是「核戰」　歐洲股市、美股期貨暫微升　油價升近6%
【全民檢測禁足】香港新增55,353宗確診、超越美國昨日感染人數　林鄭：全民檢測會照顧市民日常生活所需
【全民檢測禁足】香港新增55,353宗確診、超越美國昨日感染人數　林鄭：全民檢測會照顧市民日常生活所需
【SWIFT】摩通戴蒙：俄羅斯銀行剔出SWIFT或釀「意想不到的後果」
【SWIFT】摩通戴蒙：俄羅斯銀行剔出SWIFT或釀「意想不到的後果」
【第五波疫情】萬寧53間分店由3月1日起停業　遍佈港九新界各區（附分店名單）
【第五波疫情】萬寧53間分店由3月1日起停業　遍佈港九新界各區（附分店名單）
【美股收市】俄軍攻佔烏最大核電站 道指跌179點 納指挫近1.7%
【美股收市】俄軍攻佔烏最大核電站 道指跌179點 納指挫近1.7%
【港股ADR+夜期】滙豐ADR高港4%越53關　夜期升105點（不斷更新）
【港股ADR+夜期】滙豐ADR高港4%越53關　夜期升105點（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款