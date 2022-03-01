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【第五波疫情】稻香停業、大家樂大部份分店停堂食　一文看清食肆商店最新營業安排

股市 10:36 2022/03/01

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一文看清食肆商店最新營業安排

第五波疫情來勢洶淘，隨著政府進一步收緊社交距離措施，多間食肆及商店因而開始宣布停業、停堂食及更改營業時間。本文以一文形式綜合食肆及商店最新營業安排。

【食肆】

稻香全綫分店3.1停業

稻香集團全線分店由3月1日起暫時停業，直至疫情緩和。至於稻香集團旗下的昌餅家，全線分店照常營業，但將軍澳南豐廣場及尖沙咀天星碼頭分店除外。

大家樂及一粥麵大部份分店停堂食

大家樂 （00341） 由3月1日起，大家樂快餐及一粥麵分店將暫停提供堂食服務，只提供外賣服務，直至另行通知，不過，部分分店仍會維持堂食服務。【維持堂食分店名單】

麥當勞暫停24小時通宵服務

麥當勞表示，所有甜品站暫停供應及更改營業時間，並暫停24小時通宵服務，包括24小時麥麥送，亦會縮短部分餐廳營業時間。【按此】

敘福樓全綫分店停業

敘福樓 （01978） 旗下牛角、牛角Buffet、牛角次男坊、牛涮鍋、温野菜、柳氏家、和平飯店及永華日常所有分店於2月28日起開始暫停營業。【下一頁】

壽司郎調整營業時間

壽司郎指，所有分店均設有外賣自取及FoodPanda外賣。而12間分店的營業時間有所調整。

譚仔更改營業時間【按此】

譚仔三哥米線調整營業時間【按此】

KFC調整分店營業時間【按此】

大快活部分分店調整營業時間【按此】

美心MX多間分店更改營業時間

【商店】

萬寧53間分店停業

萬寧表示，由3月1日（星期二）起，53間萬寧店鋪將會暫時停止營業，直至另行通知。暫停營業的萬寧店鋪遍佈港九新界各區。另外，有38間萬寧店鋪將暫提供提供網購店取服務，直至另行通知。

萬寧53間分店停業名單，看【下一頁】

【石Sir一周前瞻及異動股】電訊盈科、京城機電、ASM太平洋、華能國際電力、華虹半導體、榮昌生物

 

相關文章：【第五波疫情】一田、AEON、city’super調整營業時間　一文看清百貨及超市最新營業安排

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