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【烏克蘭戰爭】Airbnb將為10萬名烏克蘭難民　提供免費臨時房屋

商業 11:00 2022/03/01

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線上住房租賃平台Airbnb日前宣布，將會為10萬名逃離烏克蘭的難民提供免費的臨時房屋。（法新社）

自俄烏兩國開戰以來，已有超過50萬烏克蘭人逃離家園。線上住房租賃平台Airbnb日前宣布，將會為10萬名逃離烏克蘭的難民提供免費的臨時房屋，而Airbnb將通過旗下的非牟利組織Airbnb.org進行支援難民的工作。

【烏克蘭戰爭】俄羅斯要求TikTok　停止向未成年人士推薦軍事內容

Airbnb聯合創辦人兼行政總裁Brian Chesky在Twitter上作出呼籲，表示很需要烏克蘭附近的國家，包括波蘭、德國、匈牙利和羅馬尼亞等地，向難民們提供臨時房屋，希望更多人能出手協助，「我們需要更多人的幫助來實現這個目標。」

已為5.4萬名他國難民   提供臨時房屋

Airbnb表示在過去五年，Airbnb和Airbnb.org已經為來自敘利亞、委內瑞拉和阿富汗等國家，共約5.4萬名難民提供臨時房屋。

【烏克蘭】大規模文宣　烏克蘭APP Reface添加反戰推送通知

然而，Airbnb未有具體說明是次行動將花費多少資金，以及難民將會被安置多長時間。Airbnb表示，關於屋主如何支援這次行動的細節，例如提供免費或折扣住宿等，將在未來數天後公布。

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責任編輯：陳卓賢

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