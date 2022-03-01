▲ 【第五波疫情】HSBC滙豐新增8家分行停業 現約57家分行停業

HSBC滙豐宣布，由於有職員確診感染新冠病毒，8家滙豐分行由即日（3月1日）起暫停服務，直至另行通知。部分早前因員工染疫而暫停服務滙豐分行已恢復服務，據滙豐網頁資料，在今次名單前約有49家分行、中小企中心暫停服務。

以下滙豐分行於3 月1日起暫停營業

名稱 地址 確診員工於分行/辦公室最後上班日期 128皇后大道中分行及卓越理財中心 中環皇后大道中128-140號威享大廈 2月28日 香港仔中心分行 香港仔中心第1期地下2號舖 2月28日 太古城中心分行及

卓越理財中心 太古城中心第1期065號舖 2月26日 香港總行大廈分行、商業客戶服務中心及卓越理財中心 中環皇后大道中1號滙豐總行大廈3、5、6樓及地庫 2月28日 美孚新邨分行

及卓越理財中心 美孚新邨第4期百老匯街79號 2月28日 沙田廣場分行

及卓越理財中心 沙田沙田正街21-27號沙田廣場L1樓49舖 2月28日 大有街分行 新蒲崗大有街26-28號 2月28日 荃灣西分行

及卓越理財中心 荃灣大河道100號海之戀商場1樓1026-1037號舖 2月25日



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