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【第五波疫情】HSBC滙豐新增8家分行停業　現約57家分行停業

Hot Talk 10:19 2022/03/01

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【第五波疫情】HSBC滙豐新增8家分行停業　現約57家分行停業

HSBC滙豐宣布，由於有職員確診感染新冠病毒，8家滙豐分行由即日（3月1日）起暫停服務，直至另行通知。部分早前因員工染疫而暫停服務滙豐分行已恢復服務，據滙豐網頁資料，在今次名單前約有49家分行、中小企中心暫停服務。

以下滙豐分行於3 月1日起暫停營業

名稱 地址 確診員工於分行/辦室最後上班日期
128皇后大道中分行及卓越理財中心 中環皇后大道中128-140號威享大廈 2月28日
香港仔中心分行 香港仔中心第1期地下2號舖 2月28日
太古城中心分行及
卓越理財中心		 太古城中心第1期065號舖 2月26日
香港總行大廈分行、商業客戶服務中心及卓越理財中心 中環皇后大道中1號滙豐總行大廈3、5、6樓及地庫 2月28日
美孚新邨分行
及卓越理財中心		 美孚新邨第4期百老匯街79號 2月28日
沙田廣場分行
及卓越理財中心		 沙田沙田正街21-27號沙田廣場L1樓49舖        2月28日
大有街分行 新蒲崗大有街26-28號 2月28日
荃灣西分行
及卓越理財中心		 荃灣大河道100號海之戀商場1樓1026-1037號舖 2月25日


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