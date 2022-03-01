【蘋果健康研究】藉Apple Watch及iPhone收集數據　揭多囊卵巢綜合症影響

▲ Apple Women’s Health Study研究深入了解女性月經週期、婦科疾病以及如何更準確地發現各種婦科狀況，包括不育、多囊性卵巢綜合症（Polycystic Ovary Syndrome，簡稱PCOS）等問題， 人口及生活方式等因素如何構成影響等。

現今智能產品、可穿戴裝置等普遍設有健康追蹤功能，助用戶監測身體健康狀況。美國哈佛大學陳曾熙公共衛生學院、美國國家環境健康科學研究院主導，以及 蘋果公司（Apple）早前就合作利用iPhone及Apple Watch，進行女性健康研究Apple Women’s Health Study。該項女性健康研究有助了解持續性異常的月經週期、多囊性卵巢綜合症（又名多囊卵巢症或Polycystic Ovary Syndrome，簡稱PCOS）以及心臟健康之間的關係，更準確地發現各種婦科狀況。

該Apple Women’s Health Study研究於2019年11月開始並正繼續進行中，截止在2021年12月，美國哈佛大學陳曾熙公共衛生學院的研究人員從其中一組參與者的初步分析當中發現，有12%參與者報告診斷多囊性卵巢綜合症（PCOS）。該組的PCOS參與者均於14至35歲期間診斷，年齡中位數為22歲；23%人士擁有PCOS家族史。

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研究指出，相比該組中其他未發現患有多囊性卵巢綜合症的參與者（下稱非PCOS參與者)，PCOS參與者較有可能出現經期紊亂:

經期情況/ 參與者類別 非PCOS參與者 PCOS參與者 經期在第一次月經來臨後四年之內變得規律 超過70% 43% 從未有過規律的月經週期，或僅在使用賀爾蒙藥物後才達到規律 22% 49%

影響心臟健康 出現肥胖問題

研究又發現，該組的PCOS參與者較有可能出現影響心臟健康的身體狀況，例如：

糖尿病前期症狀（比非PCOS參與者高出4倍）

患有第二型糖尿病（比非PCOS參與者高出3倍）

出現高血壓和高膽固醇（比非PCOS參與者高出兩倍）

多達61%PCOS參與者出現肥胖問題 （即BMI身體質量指數超過30），數字比非PCOS參與者高出接近1倍

PCOS參與者（5.6%）比非PCOS參與者（3.7%）更多出現不規則心跳及心律不整

Apple Women's Health Study聯合首席研究員、哈佛大學陳曾熙公共衛生學院的環境、生育和女性健康助理教授Shruthi Mahalingaiah博士指出，該研究集合了參與者在日常生活中提供的縱向和科學化數據，而非在有限的環境或看醫生期間收集到的零散數據。期望從這項初步分析繼續發展下去，能夠就多囊卵巢綜合症創建一個更大的基本數據集，其中備有自動追蹤的變數，以及該疾病與心臟健康的聯繫。藉此有助了解病情、開發治療新方法，以及激發新的女性健康研究領域。

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責任編輯：張寶燕

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