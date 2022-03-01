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【第五波波情】恒生新增14間分行暫停服務　恢復7間分行營業（附分行名單）

Hot Talk 14:49 2022/03/01

分享：

【第五波波情】恒生恢復7間分行營業　所有上班員工檢測後結果呈陰性

恒生銀行 （00011） 14間分行因應員工的2019冠狀病毒病個案，由3月1日起暫停服務，直至另行通知。分行名單如下：

分行 相關員工最後上班日期
九龍城分行 2月24日
柴灣分行 2月25日
美孚新邨（蘭秀道）- 分行及優越理財中心 2月25日
旺角分行 2月25日
黃大仙分行 2月25日
尖沙咀商務理財中心 2月25日
大埔（安慈路）分行 2月25日
屯門市廣場分行 2月25日
總行（客戶仍可到總行B3樓層辦理保管箱服務） 2月26日及2月28日
元朗教育路分行 2月26日
香港仔中心分行 2月28日
慈雲山分行 2月28日
綠楊坊優越及優進理財中心 2月28日
開源道分行 2月28日

 

恒生銀行又公布，恢復7間分行營業，所有返回分行提供服務的職員，經檢測後結果呈陰性，銀行亦已在相關分行完成額外深層清潔及消毒。

分行 恢復營業日期 營業時間
跑馬地（山村道）- 越及優進理財中心 3月1日

星期一至五 上午10時至下午3時30分

星期六 休息
灣仔分行
九龍灣優越及優進理財中心
九龍總行
牛頭角分行
新都城分行
粉嶺分行

 

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