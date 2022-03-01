【第五波波情】恒生新增14間分行暫停服務　恢復7間分行營業（附分行名單）

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【第五波疫情】滙豐恒生中銀東亞多間分行停業、累計逾200間 一文看清各銀行最新營業安排（不斷更新）
恒生銀行 （00011） 14間分行因應員工的2019冠狀病毒病個案，由3月1日起暫停服務，直至另行通知。分行名單如下：
|分行
|相關員工最後上班日期
|九龍城分行
|2月24日
|柴灣分行
|2月25日
|美孚新邨（蘭秀道）- 分行及優越理財中心
|2月25日
|旺角分行
|2月25日
|黃大仙分行
|2月25日
|尖沙咀商務理財中心
|2月25日
|大埔（安慈路）分行
|2月25日
|屯門市廣場分行
|2月25日
|總行（客戶仍可到總行B3樓層辦理保管箱服務）
|2月26日及2月28日
|元朗教育路分行
|2月26日
|香港仔中心分行
|2月28日
|慈雲山分行
|2月28日
|綠楊坊優越及優進理財中心
|2月28日
|開源道分行
|2月28日
恒生銀行又公布，恢復7間分行營業，所有返回分行提供服務的職員，經檢測後結果呈陰性，銀行亦已在相關分行完成額外深層清潔及消毒。
|分行
|恢復營業日期
|營業時間
|跑馬地（山村道）- 越及優進理財中心
|3月1日
|
星期一至五 上午10時至下午3時30分
星期六 休息
|灣仔分行
|九龍灣優越及優進理財中心
|九龍總行
|牛頭角分行
|新都城分行
|粉嶺分行
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