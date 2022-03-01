【第五波波情】恒生新增14間分行暫停服務　恢復7間分行營業（附分行名單）

▲ 【第五波波情】恒生恢復7間分行營業 所有上班員工檢測後結果呈陰性

恒生銀行 （00011） 14間分行因應員工的2019冠狀病毒病個案，由3月1日起暫停服務，直至另行通知。分行名單如下：

分行 相關員工最後上班日期 九龍城分行 2月24日 柴灣分行 2月25日 美孚新邨（蘭秀道）- 分行及優越理財中心 2月25日 旺角分行 2月25日 黃大仙分行 2月25日 尖沙咀商務理財中心 2月25日 大埔（安慈路）分行 2月25日 屯門市廣場分行 2月25日 總行（客戶仍可到總行B3樓層辦理保管箱服務） 2月26日及2月28日 元朗教育路分行 2月26日 香港仔中心分行 2月28日 慈雲山分行 2月28日 綠楊坊優越及優進理財中心 2月28日 開源道分行 2月28日

恒生銀行又公布，恢復7間分行營業，所有返回分行提供服務的職員，經檢測後結果呈陰性，銀行亦已在相關分行完成額外深層清潔及消毒。

分行 恢復營業日期 營業時間 跑馬地（山村道）- 越及優進理財中心 3月1日 星期一至五 上午10時至下午3時30分 星期六 休息 灣仔分行 九龍灣優越及優進理財中心 九龍總行 牛頭角分行 新都城分行 粉嶺分行

【石Sir一周前瞻及異動股】電訊盈科、京城機電、ASM太平洋、華能國際電力、華虹半導體、榮昌生物

相關文章：【第五波疫情】滙豐恒生中銀東亞多間分行停業、累計逾200間 一文看清各銀行最新營業安排（不斷更新）

相關文章：【第五波疫情】全民檢測期間據報加入「全民小禁足」4日或8日方案 市民是否可外出買食物未有定案

相關文章：【第五波疫情】萬寧53間分店由3月1日起停業 遍佈港九新界各區（附分店名單）